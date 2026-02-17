logo

«Это был бы конец»: кому Дональд Трамп пригрозил полным уничтожением в случае покушения на лидеров США

«Их бы уничтожили»: Дональд Трамп подверг критике Байдена за отсутствие жесткого ответа на угрозы со стороны Тегерана

17 февраля 2026, 19:40
Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами жестко прокомментировал угрозы со стороны Ирана, связанные с ликвидацией генерала Касема Сулеймани. Глава государства подчеркнул, что любая попытка физической расправы над ним или его окружением приведет к прекращению существования страны-агрессора.

Жесткое предупреждение Тегерану

Вспоминая угрозы иранского режима, Трамп подчеркнул, что покушение на лидеров США стало бы роковой ошибкой для Ирана. "Если бы они это сделали, их бы уничтожили. Это был бы конец", — заявил президент.

Он также добавил, что подготовил четкий план действий на случай подобной эскалации:

Я оставил инструкции. Если они это сделают, их бы уничтожили. Ничего не останется, и они не должны делать этого".

Критика политики прошлой администрации

Дональд Трамп отдельно остановился на действиях своего предшественника Джо Байдена, упрекнув его в отсутствии решительных заявлений. По мнению Трампа, бывший глава Белого дома проявлял слабость в коммуникации с Тегераном. "Байден должен это сказать, но он никогда этого не сделал. Я не знаю, почему. Возможно, отсутствие разведывательных данных", — отметил Трамп.

Призыв к международной бескомпромиссности

Президент резюмировал, что атака на руководство государства является актом, нуждающимся в тотальном ответе. По его словам, в случае покушения на лидера "вы бы призывали к полному уничтожению государства, которое это сделало. Это включало бы Иран".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп неожиданно уклонился от ответа на вопрос о подарке супруге Мелании на День святого Валентина. По словам американского лидера, вопрос о первой леди был "самым сложным" от журналистов.



