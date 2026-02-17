logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп несподівано відповів на питання про подарунок для Меланії на День святого Валентина
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп несподівано відповів на питання про подарунок для Меланії на День святого Валентина

Дональд Трамп назвав запитання про подарунок Меланії на День святого Валентина "найскладнішим".

17 лютого 2026, 15:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп несподівано ухилився від відповіді на запитання про подарунок дружині Меланії на День святого Валентина. За словами американського лідера, питання про першу леді було "найскладнішим" від журналістів.

Трамп несподівано відповів на питання про подарунок для Меланії на День святого Валентина

Трамп та Меланія на День святого Валентина. Фото: Білий дім

Дональд Трамп перебуваючи на борту Air Force One отримав питання від журналістів, які поцікавилися, чи зробив він щось особливе для Меланії 14 лютого з нагоди Дня святого Валентина. Зокрема журналісти запитали, чи можливо він подарував квіти для першої леді з якою одружений понад 20 років. Однак Трамп ухилився від відповіді.

"Краще я вам цього не скажу. До побачення всім", — сказав Трамп.

Після цього президент США з осоромленою посмішкою додав, що "це найскладніше запитання" за день. Однак далі Трамп згадав про документальний фільм про Меланію, що вийшов у прокат 30 січня 2026 року, і похвалив дружину за "чудову роботу". 

Трамп та Меланія познайомилася у 1998 році під час Тижня моди в Нью-Йорку. Вони заручилися у 2004-му, а вже 22 січня 2005 року відбулося їхнє весілля в Палм-Біч на понад 400 гостей.

У березні 2006 року в подружжя народився син Беррон, який є п’ятою офіційною дитиною Трампа.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що файли Епштейна розкривають несподівану інформацію про знайомство Трампа та Меланії. Як виявилося, офіційна версія, яку просуває президентське подружжя, може бути хибною.

Також "Коментарі" писали, що Трамп потрапив у конфуз на прем’єрі фільму про Меланію. Президент США не зміг сказати звідки родом його дружина та завуальовано казав, що Меланія з "безпечної та дуже хорошої країни".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://ca.news.yahoo.com/trump-gives-painful-response-awkward-101425237.html
Теги:

Новини

Всі новини