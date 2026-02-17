Трамп несподівано відповів на питання про подарунок для Меланії на День святого Валентина

Президент США Дональд Трамп несподівано ухилився від відповіді на запитання про подарунок дружині Меланії на День святого Валентина. За словами американського лідера, питання про першу леді було "найскладнішим" від журналістів.

Трамп та Меланія на День святого Валентина. Фото: Білий дім

Дональд Трамп перебуваючи на борту Air Force One отримав питання від журналістів, які поцікавилися, чи зробив він щось особливе для Меланії 14 лютого з нагоди Дня святого Валентина. Зокрема журналісти запитали, чи можливо він подарував квіти для першої леді з якою одружений понад 20 років. Однак Трамп ухилився від відповіді.

"Краще я вам цього не скажу. До побачення всім", — сказав Трамп.

Після цього президент США з осоромленою посмішкою додав, що "це найскладніше запитання" за день. Однак далі Трамп згадав про документальний фільм про Меланію, що вийшов у прокат 30 січня 2026 року, і похвалив дружину за "чудову роботу".

Трамп та Меланія познайомилася у 1998 році під час Тижня моди в Нью-Йорку. Вони заручилися у 2004-му, а вже 22 січня 2005 року відбулося їхнє весілля в Палм-Біч на понад 400 гостей.

У березні 2006 року в подружжя народився син Беррон, який є п’ятою офіційною дитиною Трампа.

