Президент США Дональд Трамп у розмові з журналістами жорстко прокоментував загрози з боку Ірану, пов’язані з ліквідацією генерала Касема Сулеймані. Глава держави наголосив, що будь-яка спроба фізичної розправи над ним або його оточенням призведе до припинення існування країни-агресора.

«Це був би кінець»: кому Дональд Трамп пригрозив повним знищенням у разі замаху на лідерів США

Жорстке попередження Тегерану

Згадуючи погрози іранського режиму, Трамп підкреслив, що замах на лідерів США став би фатальною помилкою для Ірану. "Якби вони це зробили, їх би знищили. Це був би кінець", — заявив президент.

Він також додав, що підготував чіткий план дій на випадок подібної ескалації:

"Я залишив інструкції. Якщо вони це зроблять, їх би знищили. Нічого не залишиться, і вони не повинні мати змоги цього зробити".

Критика політики минулої адміністрації

Дональд Трамп окремо зупинився на діях свого попередника Джо Байдена, дорікнувши йому у відсутності рішучих заяв. На думку Трампа, колишній очільник Білого дому проявляв слабкість у комунікації з Тегераном. "Байден мав би це сказати, але він ніколи цього не зробив. Я не знаю чому. Можливо, брак розвідувальних даних", — зауважив Трамп.

Заклик до міжнародної безкомпромісності

Президент резюмував, що атака на керівництво держави є актом, який потребує тотальної відповіді. За його словами, у разі замаху на лідера "ви б закликали до повного знищення держави, яка це зробила. Це включало б Іран".

