logo

BTC/USD

80961

ETH/USD

2379.27

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Это фиаско: у Трампа начали готовится к поражению республиканцев на выборах
commentss НОВОСТИ Все новости

Это фиаско: у Трампа начали готовится к поражению республиканцев на выборах

Закрытые брифинги и инструкции чиновникам намекают: в администрации ожидают жесткий контроль Конгресса

5 мая 2026, 07:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В администрации Белого дома начали внутреннюю подготовку к неблагоприятному сценарию на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, команда юристов уже проводит закрытые брифинги для политических назначенцев, обучая их работе в условиях усиленного парламентского контроля.

Это фиаско: у Трампа начали готовится к поражению республиканцев на выборах

Конгресс США. Фото: из открытых источников

По данным издания, чиновникам объясняют, как действовать в случае победы демократов, которая может привести к жесткому надзору за деятельностью администрации Дональда Трампа. В рамках встреч, длящихся около получаса, участникам демонстрируют презентации с разбором механизмов конгрессного контроля и рекомендациями по минимизации рисков.

Особый акцент делается на дисциплине коммуникаций: сотрудникам советуют осторожнее формулировать письма и сообщения, а также оперативно реагировать на запросы законодателей. Один из участников таких встреч признал, что разговоры носили "серьезный характер" и отражали растущую уверенность в том, что республиканцы могут потерять как минимум одну из палат Конгресса.

При этом часть недавних брифингов, прошедших в течение последнего месяца, уже проводилась с явным политическим подтекстом. По словам источников, в администрации усиливается ощущение уязвимости, а подготовка к худшему сценарию становится неформальным приоритетом.

Фактически, речь идет о попытке заранее выстроить линию защиты на случай, если Конгресс перейдет под контроль оппонентов и начнет масштабные расследования деятельности Белого дома.

Читайте также на портале "Комментарии" - уровень поддержки президента США Дональда Трампа снизился до самой низкой отметки за все время его второго срока в Белом доме. Об этом свидетельствуют результаты нового социологического опроса Reuters/Ipsos, проведенного в конце апреля.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.washingtonpost.com/politics/2026/05/04/white-house-briefs-staff-midterm-losses/
Теги:

Новости

Все новости