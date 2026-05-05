Это фиаско: у Трампа начали готовится к поражению республиканцев на выборах

В администрации Белого дома начали внутреннюю подготовку к неблагоприятному сценарию на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, команда юристов уже проводит закрытые брифинги для политических назначенцев, обучая их работе в условиях усиленного парламентского контроля.

По данным издания, чиновникам объясняют, как действовать в случае победы демократов, которая может привести к жесткому надзору за деятельностью администрации Дональда Трампа. В рамках встреч, длящихся около получаса, участникам демонстрируют презентации с разбором механизмов конгрессного контроля и рекомендациями по минимизации рисков.

Особый акцент делается на дисциплине коммуникаций: сотрудникам советуют осторожнее формулировать письма и сообщения, а также оперативно реагировать на запросы законодателей. Один из участников таких встреч признал, что разговоры носили "серьезный характер" и отражали растущую уверенность в том, что республиканцы могут потерять как минимум одну из палат Конгресса.

При этом часть недавних брифингов, прошедших в течение последнего месяца, уже проводилась с явным политическим подтекстом. По словам источников, в администрации усиливается ощущение уязвимости, а подготовка к худшему сценарию становится неформальным приоритетом.

Фактически, речь идет о попытке заранее выстроить линию защиты на случай, если Конгресс перейдет под контроль оппонентов и начнет масштабные расследования деятельности Белого дома.

