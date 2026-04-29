Рейтинг Трампа изменился: какой результат показал последний опрос

Уровень поддержки президента США Дональда Трампа снизился до самой низкой отметки за все время его второго срока в Белом доме. Об этом свидетельствуют результаты нового социологического опроса Reuters/Ipsos, проведенного в конце апреля.

Президент США Дональд Трамп.

Согласно исследованию деятельность Трампа в Белом доме одобряют 34% американцев. Это меньше 36%, зафиксированных в предыдущем опросе, проведенном в середине месяца. После вступления на должность в январе 2025 года уровень одобрения Трампа составил 47%. С этого момента рейтинг президента США постепенно снижался, а одним из ключевых факторов авторы опроса называют экономическую ситуацию и рост стоимости жизни.

Только 22% опрошенных положительно оценили политику президента по ценам и расходам домохозяйств. В предварительном исследовании этот показатель составил 25%.

Социологи отмечают, что часть недовольства связана со скачком цен на горючее после обострения ситуации на Ближнем Востоке и конфликта вокруг Ирана. Стоимость бензина в США выросла более чем на 40%. Также лишь 34% американцев одобряют действия администрации Трампа по поводу конфликта с Ираном.

Самый высокий уровень поддержки Трамп сохраняет среди республиканцев – 78%. В то же время даже среди сторонников партии 41% выразили недовольство политикой стоимости жизни. Среди независимых избирателей, часто определяющих результат выборов, демократы имеют преимущество: 34% против 20% в вопросе поддержки на выборах в Конгресс.

Большинство ответов было собрано до стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, где Трамп должен был выступать. Пока неизвестно, повлияет ли этот инцидент на отношение общественности к американскому лидеру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что король Чарльз отмахнулся от Трампа из-за вопроса о Путине.

Также "Комментарии" писали о 4 ключевых дедлайнах, которые могут свергнуть Дональда Трампа в следующие 5 недель.