Рейтинг Трампа изменился: какой результат показал последний опрос

Slava Kot
Уровень поддержки президента США Дональда Трампа снизился до самой низкой отметки за все время его второго срока в Белом доме. Об этом свидетельствуют результаты нового социологического опроса Reuters/Ipsos, проведенного в конце апреля.
Согласно исследованию деятельность Трампа в Белом доме одобряют 34% американцев. Это меньше 36%, зафиксированных в предыдущем опросе, проведенном в середине месяца. После вступления на должность в январе 2025 года уровень одобрения Трампа составил 47%. С этого момента рейтинг президента США постепенно снижался, а одним из ключевых факторов авторы опроса называют экономическую ситуацию и рост стоимости жизни.
Только 22% опрошенных положительно оценили политику президента по ценам и расходам домохозяйств. В предварительном исследовании этот показатель составил 25%.
Социологи отмечают, что часть недовольства связана со скачком цен на горючее после обострения ситуации на Ближнем Востоке и конфликта вокруг Ирана. Стоимость бензина в США выросла более чем на 40%. Также лишь 34% американцев одобряют действия администрации Трампа по поводу конфликта с Ираном.
Самый высокий уровень поддержки Трамп сохраняет среди республиканцев – 78%. В то же время даже среди сторонников партии 41% выразили недовольство политикой стоимости жизни. Среди независимых избирателей, часто определяющих результат выборов, демократы имеют преимущество: 34% против 20% в вопросе поддержки на выборах в Конгресс.
Большинство ответов было собрано до стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, где Трамп должен был выступать. Пока неизвестно, повлияет ли этот инцидент на отношение общественности к американскому лидеру.
