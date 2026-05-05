Це фіаско: у Трампа почали готуватись до поразки республіканців на виборах

В адміністрації Білого дому розпочали внутрішню підготовку до несприятливого сценарію на майбутніх проміжних виборах до Конгресу. Як повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела, команда юристів уже проводить закриті брифінги для політичних призначенців, навчаючи їхній роботі в умовах посиленого парламентського контролю.

Конгрес США. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, чиновникам пояснюють, як діяти у разі перемоги демократів, яка може призвести до жорсткого нагляду за діяльністю адміністрації Дональда Трампа. У рамках зустрічей, що тривають близько півгодини, учасникам демонструють презентації з розбором механізмів конгресного контролю та рекомендаціями щодо мінімізації ризиків.

Особливий акцент робиться на дисципліні комунікацій: співробітникам радять обережніше формулювати листи та повідомлення, а також оперативно реагувати на запити законодавців. Один з учасників таких зустрічей визнав, що розмови мали "серйозний характер" і відображали впевненість, що республіканці можуть втратити як мінімум одну з палат Конгресу.

При цьому частина недавніх брифінгів, які пройшли протягом останнього місяця, вже проводилася з політичним підтекстом. За словами джерел, в адміністрації посилюється відчуття вразливості, а підготовка до найгіршого сценарію стає неформальним пріоритетом.

Фактично йдеться про спробу заздалегідь вибудувати лінію захисту на випадок, якщо Конгрес перейде під контроль опонентів та розпочне масштабні розслідування діяльності Білого дому.

Читайте також на порталі "Коментарі" — рівень підтримки президента США Дональда Трампа знизився до найнижчої позначки за весь час його другого терміну в Білому домі. Про це свідчать результати нового соціологічного опитування Reuters/Ipsos, проведеного наприкінці квітня.



