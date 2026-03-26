«Это не наша война»: Трамп сравнил войну в Иране и Украине

Президент США Дональд Трамп выразил острое недовольство позицией немецкого руководства относительно ближневосточного конфликта, проведя параллели с американской поддержкой Украины. Политик рассказал о своем диалоге с главой Германии, отказавшимся вмешиваться в противостояние с Ираном.

"Я слышал, как глава Германии сказал: "Это не наша война" по Ирану. Я ответил: хорошо, а Украина не наша война. Мы помогали", – отметил Трамп. По его мнению, такое заявление со стороны европейского союзника было совершенно неуместным, однако оно уже сделано и "он не может его отменить".

Президент США отметил неравноценность партнерства внутри НАТО. Он напомнил, что Соединенные Штаты тратят огромные ресурсы на безопасность европейского континента, хотя географически чувствуют себя защищенными.

"Мы здесь для того чтобы защищать Европу от России. Теоретически это нас не касается — у нас большой, жирный, прекрасный океан. Но мы там [в Европе], чтобы защитить НАТО от России, а они не там [на Ближнем Востоке], чтобы защитить нас. В этом нет смысла", – резюмировал Трамп.

Этим заявлением политик еще раз подчеркнул свой скепсис по поводу нынешней модели коллективной безопасности, где, по его убеждению, США несут чрезмерное бремя ответственности без должной взаимности со стороны европейских партнеров.

