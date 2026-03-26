Перенаправлення боєприпасів з України: Дональд Трамп підтвердив практику ротації військової допомоги
Перенаправлення боєприпасів з України: Дональд Трамп підтвердив практику ротації військової допомоги

«Байден роздав забагато»: Трамп висловився про запаси зброї в Європі та зміну пріоритетів США

26 березня 2026, 18:44
Автор:
avatar

Недилько Ксения








Президент США Дональд Трамп прокоментував чутки у ЗМІ щодо ймовірного перенаправлення військових ресурсів, які призначалися для України, на потреби конфліктів на Близькому Сході. За словами політика, така практика переміщення озброєнь між різними регіонами світу є звичною для Сполучених Штатів.

Дональд Трамп. Фото: колаж порталу "Коментарі"

Відповідаючи на запитання репортера про те, чи справді Вашингтон розглядає можливість передачі частині засобів ППО та снарядів іншим союзникам замість Києва, Трамп заявив: "Ми робимо це постійно. У нас величезна кількість боєприпасів. Вони у нас розміщені в інших країнах, наприклад у Німеччині та по всій Європі — у нас, знаєте, вони у великих кількостях".

Політик пояснив, що Пентагон регулярно маневрує запасами залежно від поточної ситуації. "Ми іноді беремо з одного місця і використовуємо в іншому. Ми допомагаємо Україні", — додав він.

Водночас Трамп вкотре розкритикував чинну адміністрацію за обсяги підтримки, зазначивши, що "Байден роздав зброї на 350 мільярдів доларів — це занадто багато". На його думку, підхід до забезпечення безпеки союзників має бути більш прагматичним, зауваживши, що наразі озброєння фактично продається країнам НАТО для подальшої допомоги Україні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп заявив, що представники іранського керівництва нібито пропонували йому очолити Іран як верховному лідеру. За словами Трампа, він відмовився від цієї ідеї.

Дональд Трамп виступив на щорічній благодійній вечері Національного республіканського комітету Конгресу, де зробив кілька заяв щодо війни на Близькому Сході. За словами Трампа, після загибелі іранського лідера Алі Хаменеї внаслідок ударів США та Ізраїлю по Тегерану, в Ірані нібито обговорювали можливість запропонувати йому цю посаду.



