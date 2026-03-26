Перенаправлення боєприпасів з України: Дональд Трамп підтвердив практику ротації військової допомоги



















Президент США Дональд Трамп прокоментував чутки у ЗМІ щодо ймовірного перенаправлення військових ресурсів, які призначалися для України, на потреби конфліктів на Близькому Сході. За словами політика, така практика переміщення озброєнь між різними регіонами світу є звичною для Сполучених Штатів.

Відповідаючи на запитання репортера про те, чи справді Вашингтон розглядає можливість передачі частині засобів ППО та снарядів іншим союзникам замість Києва, Трамп заявив: "Ми робимо це постійно. У нас величезна кількість боєприпасів. Вони у нас розміщені в інших країнах, наприклад у Німеччині та по всій Європі — у нас, знаєте, вони у великих кількостях".

Політик пояснив, що Пентагон регулярно маневрує запасами залежно від поточної ситуації. "Ми іноді беремо з одного місця і використовуємо в іншому. Ми допомагаємо Україні", — додав він.

Водночас Трамп вкотре розкритикував чинну адміністрацію за обсяги підтримки, зазначивши, що "Байден роздав зброї на 350 мільярдів доларів — це занадто багато". На його думку, підхід до забезпечення безпеки союзників має бути більш прагматичним, зауваживши, що наразі озброєння фактично продається країнам НАТО для подальшої допомоги Україні.

