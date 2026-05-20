Це неприпустимо: Венс жорстко відреагував на чутки про нову угоду з Москвою

Віце-президент США Джей Ді Венс публічно відкинув інформацію про можливу передачу іранського збагаченого урану Росії в рамках потенційної угоди між Вашингтоном та Тегераном. Заява прозвучала на тлі активних спекуляцій довкола переговорів щодо іранської ядерної програми.

Джей Ді Венс.

Під час брифінгу в Білому домі Венс наголосив, що подібний сценарій ніколи не розглядався американською стороною. За його словами, повідомлення про нібито обговорювану передачу урану Москві не відповідають дійсності.

"Наразі ми не плануємо, щоб Росія отримала іранський збагачений уран. Ми ніколи цього не планували", – заявив віце-президент США.

Він також дав зрозуміти, що подібна ідея не викликає ентузіазму не лише у Вашингтона, а й самого Ірану.

За словами Венса, Тегеран взагалі не порушував це питання під час контактів з американською стороною. Більше того, американський лідер також не підтримує подібного варіанта врегулювання.

При цьому Венс визнав, що переговори з Іраном відбуваються складно та супроводжуються постійною невизначеністю. За його словами, Вашингтону далеко не завжди зрозуміло, чого саме добивається Тегеран.

Віце-президент зазначив, що всередині Ірану існує серйозна роз'єднаність між різними центрами впливу. Крім верховного лідера, на переговорний процес впливають численні політичні та силові групи, що робить позицію країни непослідовною та важко прогнозованою.

Незважаючи на обережний оптимізм, Венс відмовився гарантувати досягнення угоди. Він наголосив, що говорити про конкретні домовленості передчасно до моменту офіційного підписання документа.

На тлі напруженості навколо ядерної програми Ірану та загрози нової ескалації на Близькому Сході заяви Білого дому свідчать про спробу дистанціюватися від будь-яких сценаріїв, які могли б посилити роль Росії у потенційній угоді.

