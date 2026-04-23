Это нельзя было проигнорировать: у Трампа признались почему на самом деле ослабили санкции против РФ

Официальный Вашингтон продлил действие санкционного исключения, позволяющего продажу российской нефти, по просьбе "бедных стран". Соответствующее заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент, пишет The New York Times.

Глава Минфина США отметил, более 10 бедных стран обратились к США с просьбой продлить лицензию.

Это произошло во время весенних заседаний МВФ и Всемирного банка на прошлой неделе.

Нужно обратить внимание, что еще на прошлой неделе Бессент заявлял, что Вашингтон не будет продлевать санкционное исключение в отношении российской нефти. Однако в пятницу американский Минфин объявил об очередном продлении лицензии на 30 дней.

Ранее Министерство финансов США разрешило продажу санкционной нефти из России и Ирана, которая уже находилась на танкерах в море. Сроки действия этих исключений ограничены серединой апреля. Глава ведомства Скотт Бессент объяснил шаг необходимостью стабилизировать рынок и увеличить предложение на фоне напряженности вокруг Ирана.

В администрации Дональда Трампа резко отреагировали на волну критики из-за решения частично ослабить ограничения на поставки российской нефти. В Вашингтоне настаивают: речь идет не о политической уступке Москве, а о технической корректировке, направленной на стабилизацию мирового энергетического рынка.

Постпред США при ООН Майкл Уолтц в интервью NBC News назвал обвинения "смешными" и подчеркнул, что изменения касаются уже существующих потоков сырья. По его словам, часть нефти, находящейся в пути, должна была попасть на рынок в любом случае, а новые правила лишь регулируют направление поставок.



