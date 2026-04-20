Главная Новости Мир США У Трампа отреагировали на критику послабления санкций для российской нефти
commentss НОВОСТИ Все новости

У Трампа отреагировали на критику послабления санкций для российской нефти

В Вашингтоне уверяют, что это не помощь Москве, а попытка удержать рынок от шока и перераспределить потоки сырья

20 апреля 2026, 12:49
Кравцев Сергей

В администрации Дональда Трампа резко отреагировали на волну критики из-за решения частично ослабить ограничения на поставки российской нефти. В Вашингтоне настаивают: речь идет не о политической уступке Москве, а о технической корректировке, направленной на стабилизацию мирового энергетического рынка.

США. Фото: из открытых источников

Постпред США при ООН Майкл Уолтц в интервью NBC News назвал обвинения "смешными" и подчеркнул, что изменения касаются уже существующих потоков сырья. По его словам, часть нефти, находящейся в пути, должна была попасть на рынок в любом случае, а новые правила лишь регулируют направление поставок.

Уолтц пояснил, что речь идет о перераспределении: вместо концентрации экспорта в Китай, определенные объемы могут быть направлены союзникам США. Таким образом, Вашингтон пытается одновременно сгладить ценовые колебания и снизить зависимость отдельных стран от ограниченных источников.

При этом в Белом доме подчеркивают, что стратегия давления на Россию остается неизменной, несмотря на гибкость в энергетической политике. В качестве аргумента Уолтц указал на ослабление одного из ключевых партнеров Москвы – Ирана, чья оборонная промышленность, по его словам, существенно пострадала.

Критики же предупреждают: подобные шаги могут быть восприняты как сигнал смягчения санкционного режима и подорвать единство западной коалиции. Однако в Вашингтоне настаивают – баланс между санкциями и стабильностью рынков требует точечных решений, даже если они вызывают политические споры.

Читайте также на портале "Комментарии" — США на 30 дней отменили санкционные ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, транспортируемых морем, вопреки предыдущим публичным заверениям не возобновлять соответствующие лицензии. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.




Источник: https://x.com/atrupar/status/2045870043318165630
