logo_ukra

BTC/USD

78030

ETH/USD

2344.01

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Це не можна було проігнорувати: у Трампа зізналися, чому насправді послабили санкції проти РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Це не можна було проігнорувати: у Трампа зізналися, чому насправді послабили санкції проти РФ

Раніше глава американського Мінфіну запевняв, що дію виключення санкцій продовжувати не будуть

23 квітня 2026, 08:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Офіційний Вашингтон продовжив дію виключення санкцій, що дозволяє продаж російської нафти, на прохання "бідних країн". Відповідну заяву зробив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише The New York Times.

Скотт Бессент. Фото: з відкритих джерел

Глава Мінфіну США зазначив, що понад 10 бідних країн звернулися до США з проханням продовжити ліцензію.

Це сталося під час весняних засідань МВФ та Світового банку минулого тижня.

Потрібно звернути увагу, що ще минулого тижня Бессент заявляв, що Вашингтон не продовжуватиме виключення санкцій щодо російської нафти. Проте у п'ятницю американський Мінфін оголосив про чергове продовження ліцензії на 30 днів.

Раніше Міністерство фінансів США дозволило продаж санкційної нафти з Росії та Ірану, яка вже була на танкерах у морі. Терміни цих винятків обмежені серединою квітня. Глава відомства Скотт Бессент пояснив крок необхідністю стабілізувати ринок та збільшити пропозицію на тлі напруженості навколо Ірану.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в адміністрації Дональда Трампа різко відреагували на хвилю критики через рішення частково послабити обмеження на постачання російської нафти. У Вашингтоні наполягають: йдеться не про політичну поступку Москві, а про технічне коригування, спрямоване на стабілізацію світового енергетичного ринку.

Постпред США при ООН Майкл Уолтц в інтерв'ю NBC News назвав звинувачення "смішними" і наголосив, що зміни стосуються вже існуючих потоків сировини. За його словами, частина нафти, яка перебуває в дорозі, мала потрапити на ринок у будь-якому випадку, а нові правила лише регулюють напрямок постачання.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.nytimes.com/live/2026/04/22/world/iran-war-trump-ceasefire-talks/0a0a9733-e708-5a01-be9c-c6bf5d6fb7db?smid=url-share
Теги:

Новини

Всі новини