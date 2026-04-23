Це не можна було проігнорувати: у Трампа зізналися, чому насправді послабили санкції проти РФ

Офіційний Вашингтон продовжив дію виключення санкцій, що дозволяє продаж російської нафти, на прохання "бідних країн". Відповідну заяву зробив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише The New York Times.

Глава Мінфіну США зазначив, що понад 10 бідних країн звернулися до США з проханням продовжити ліцензію.

Це сталося під час весняних засідань МВФ та Світового банку минулого тижня.

Потрібно звернути увагу, що ще минулого тижня Бессент заявляв, що Вашингтон не продовжуватиме виключення санкцій щодо російської нафти. Проте у п'ятницю американський Мінфін оголосив про чергове продовження ліцензії на 30 днів.

Раніше Міністерство фінансів США дозволило продаж санкційної нафти з Росії та Ірану, яка вже була на танкерах у морі. Терміни цих винятків обмежені серединою квітня. Глава відомства Скотт Бессент пояснив крок необхідністю стабілізувати ринок та збільшити пропозицію на тлі напруженості навколо Ірану.

в адміністрації Дональда Трампа різко відреагували на хвилю критики через рішення частково послабити обмеження на постачання російської нафти. У Вашингтоні наполягають: йдеться не про політичну поступку Москві, а про технічне коригування, спрямоване на стабілізацію світового енергетичного ринку.

Постпред США при ООН Майкл Уолтц в інтерв'ю NBC News назвав звинувачення "смішними" і наголосив, що зміни стосуються вже існуючих потоків сировини. За його словами, частина нафти, яка перебуває в дорозі, мала потрапити на ринок у будь-якому випадку, а нові правила лише регулюють напрямок постачання.



