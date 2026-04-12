"Это неприемлемо": Папа Римский пошел на открытый конфликт с Трампом из-за войны

Родившийся в США Папа Римский Лев XIV может не посетить собственную страну, пока президентом остается Дональд Трамп. Об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на источники в Ватикане и американской администрации.

Папа Римский пошел на конфликт с Трампом.

Как пишет издание The Free Press, в отношениях между Ватиканом и Вашингтоном произошло обострение после публичной критики Папой Римским внешней политики США времен Трампа. В своем обращении к дипломатическому корпусу он приговорил подход, основанный на силе, и призвал к диалогу между государствами.

Слова Папы Римского вызвали резкую реакцию в Пентагоне, который инициировал встречу с представителем Святого престола кардиналом Кристофом Пьером. По данным источников The Free Press, команда американского президента расценила заявления понтифика как критику политики Трампа, в том числе геополитическую роль США.

После этой встречи ситуация только обострилась. Как пишут американские СМИ, Папа Римский отказался от приглашения принять участие в праздновании 250-летия независимости США. Он планирует посетить итальянский остров Лампедуза, который расположен в Средиземном море и известен как пункт въезда для африканских мигрантов.

По словам представителя Ватикана, существует вероятность, что при администрации Трампа поездка Папы Римского в США вообще не состоится.

Папа Лев XIV родился в Чикаго и неоднократно выступал с критикой политики Трампа, особенно по иммиграции и военным операциям, в частности против Иране. Последние заявления президента США о возможном силовом противостоянии понтифик назвал "неприемлемыми".

