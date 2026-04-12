"Це неприйнятно": Папа Римський пішов на відкритий конфлікт з Трампом через війну

Папа Римський Лев XIV, який народився у США, може не відвідати власну країну, доки президентом залишається Дональд Трамп. Про це повідомляють західні медіа, посилаючись на джерела у Ватикані та американській адміністрації.

Папа Римський пішов на конфлікт з Трампом.

Як пише видання The Free Press у відносинах між Ватиканом та Вашингтоном сталося загострення після публічної критики Папою Римським зовнішньої політики США часів Трампа. У своєму зверненні до дипломатичного корпусу він засудив підхід, заснований на силі, та закликав до діалогу між державами.

Слова Папи Римського викликали різку реакцію у Пентагоні, який ініціював зустріч з представником Святого престолу кардиналом Крістофом П’єром. За даними джерел The Free Press, команда американського президента розцінила заяви понтифіка як критику політики Трампа, зокрема щодо геополітичної ролі США.

Після цієї зустрічі ситуація лише загострилася. Як пишуть американські ЗМІ, Папа Римський відмовився від запрошення взяти участь у святкуванні 250-річчя незалежності США. Натомість він планує відвідати італійський острів Лампедуза, який розташований у Середземному морі та відомий, як пункт в'їзду для африканських мігрантів.

За словами представника Ватикану, існує ймовірність, що за адміністрації Трампа поїздка Папи Римського до США взагалі не відбудеться.

Папа Лев XIV народився в Чикаго та неодноразово виступав із критикою політики Трампа, особливо щодо імміграції та військових операцій, зокрема проти Ірані. Останні заяви президента США про можливе силове протистояння понтифік назвав "неприйнятними".

