"Будуть відправлені до пекла": Трамп заявив про блокування США Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп заявив про початок блокування суден у районі Ормузької протоки, різко загостривши напружену ситуацію в Перській затоці. Його заяви пролунали на тлі провальних переговорів між США та Іраном на тлі зростання ризиків для глобальної енергетичної безпеки.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп дописі на платформі Truth Social стверджує, що Іран "не виконав обіцянок" щодо відкриття Ормузької протоки. За його словами, Вашингтон змушений реагувати, оскільки Тегеран створює загрозу міжнародному судноплавству.

"З цього моменту ВМС США, найкращі у світі, розпочнуть блокування всіх без винятку суден, які намагатимуться увійти до Ормузької протоки або вийти з неї. У якийсь момент ми дійдемо до принципу "усім дозволяється входити, усім дозволяється виходити", але Іран не дозволив цього, просто сказавши: "Там десь може бути міна", про яку ніхто, крім них, не знає", — пише Трамп.

Трамп заявив, що доручив ВМС США "перехоплювати судна" та знешкоджувати будь-які міни, які можуть бути встановлені в районі протоки. Президент США також пригрозив силовою відповіддю у разі іранських атак на американські або комерційні кораблі.

"Будь-який іранець, який відкриє вогонь по нас або по мирних суднах, буде відправлений в пекло! Іран знає краще за будь-кого, як покінчити з цією ситуацією, яка вже спустошила їхню країну", — заявив Трамп.

Також Трамп наказав перехоплювати судна, які почали платити Ірану для проходу через Ормузьку протоку.

Окремо американський президент згадав переговори в Ісламабаді, заявивши, що США були "дуже близькі до домовленостей", однак ключове питання, яке стосується іранської ядерної програми, залишилося невирішеним. За його словами, Тегеран відмовляється від будь-яких поступок, що робить угоду неможливою.

Нагадаємо, що після початку операції США проти Ірану Тегеран заблокував Ормузьку протоку та вимагає за її проходження сплату. Раніше цей водний шлях вважався міжнародними водами, тому був вільний від додаткових сплат. Якщо США заблокує протоку, то вона буде закрита для будь-яких кораблів, зокрема тих, які готові були сплачувати мито Ірану.

