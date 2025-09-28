logo

Это обсуждается прямо в эти минуты: Вэнс рассказал, какое мощное оружие может получить Украина
Это обсуждается прямо в эти минуты: Вэнс рассказал, какое мощное оружие может получить Украина

Украина может получить ракеты Tomahawk от США через страны НАТО за европейские деньги.

28 сентября 2025, 19:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американские власти обсуждают передачу Украине ракет Tomahawk через НАТО. По его словам, окончательное решение по этому вопросу будет стоять за Трампом.

Это обсуждается прямо в эти минуты: Вэнс рассказал, какое мощное оружие может получить Украина

Ракеты Tomahawk. Фото из открытых источников

Джей Ди Вэнс в эфире Fox News получил вопрос, что Зеленский просит, чтобы Соединенные Штаты продали "томагавки" в рамках инициативы по закупке европейскими странами оружия для Украины.

"Что ж, прямо сейчас, как сказал президент, мы это изучаем. Мы, безусловно, рассматриваем ряд запросов от европейцев. И одна из вещей, которая, опять же, как мне кажется, действительно сработала в политике президента по Украине и России, — это то, что она заставила европейцев серьезно подключиться", — сказал Вэнс.

По его словам, окончательное решение о ракетах Tomahawk примет Трамп.

"Вы спросили об этих Tomahawk, это такое окончательное решение, которое президент Трамп сделает сам. То, что президент решит, это то, что лучше отвечает национальным интересам США. Я позволю президенту самому об этом рассказать, но я знаю, что мы ведем обсуждение об этом вопросе прямо в эти минуты", — ответил Вэнс.

Ракеты "Томагавк" (Tomahawk) – это семейство американских высокоточных дозвуковых крылатых ракет большой дальности, предназначенных для запуска с кораблей и подводных лодок. В зависимости от модификации дальность полета ракет Tomahawk составляет до 1600–2500 км.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия отказалась от переговоров. Вэнс рассказал, что теперь в США требуют от Путина.

Также "Комментарии" писали о том, почему Трамп не готов дать Украине ракеты Tomahawk.



