Це обговорюється прямо у ці хвилини: Венс розповів, яку потужну зброю може отримати Україна

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що американська влада обговорює передачу Україні ракет Tomahawk через НАТО. За його словами, остаточне рішення щодо цього питання буде стояти за Трампом.
Ракети Tomahawk. Фото з відкритих джерел
Джей Ді Венс в ефірі Fox News отримав питання, що Зеленський просить, щоб Сполучені Штати продали "томагавки" в рамках ініціативи закупки європейськими країнами зброї для України.
За його словами, остаточне рішення щодо ракет Tomahawk прийме Трамп.
Ракети "Томагавк" (Tomahawk) — це сімейство американських високоточних дозвукових крилатих ракет великої дальності, призначених для запуску з кораблів і підводних човнів. Залежно від модифікації дальність польоту ракет Tomahawk становить до 1600-2500 км.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія відмовилася від переговорів. Венс розповів, що тепер у США вимагають від Путіна.
Також "Коментарі" писали про те, чому Трамп не готовий дати Україні ракети Tomahawk.