Це обговорюється прямо у ці хвилини: Венс розповів, яку потужну зброю може отримати Україна

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що американська влада обговорює передачу Україні ракет Tomahawk через НАТО. За його словами, остаточне рішення щодо цього питання буде стояти за Трампом.

Ракети Tomahawk. Фото з відкритих джерел

Джей Ді Венс в ефірі Fox News отримав питання, що Зеленський просить, щоб Сполучені Штати продали "томагавки" в рамках ініціативи закупки європейськими країнами зброї для України.

"Що ж, прямо зараз, як сказав президент, ми це вивчаємо. Ми, безумовно, розглядаємо ряд запитів від європейців. І одна з речей, яка, знову ж таки, як мені здається, дійсно спрацювала в політиці президента щодо України і Росії, — це те, що вона змусила європейців серйозно підключитися", — сказав Венс.

За його словами, остаточне рішення щодо ракет Tomahawk прийме Трамп.

"Ви запитали про ці Tomahawk, це таке кінцеве рішення, яке президент Трамп зробить сам. Те, що президент вирішить, це те, що найкраще відповідає національним інтересам США. Я дозволю президенту самому про це розповісти, але я знаю, що ми ведемо обговорення про це питання прямо в ці хвилини", — відповів Венс.

Ракети "Томагавк" (Tomahawk) — це сімейство американських високоточних дозвукових крилатих ракет великої дальності, призначених для запуску з кораблів і підводних човнів. Залежно від модифікації дальність польоту ракет Tomahawk становить до 1600-2500 км.

