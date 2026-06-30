В Конгрессе США ожидается, что новый пакет поддержки Украины может быть окончательно утвержден до завершения 2026 года. Об этом во время пресс-конференции в Одессе 30 июня сообщил сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн, передает Радио Свобода.

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По словам американского политика, положительным сигналом является то, что Закон о национальной обороне уже содержит положения, предусматривающие дальнейшую поддержку украинской обороны. Он также отметил, что сейчас Сенат работает над формированием федерального бюджета, а окончательное принятие соответствующих финансовых документов традиционно происходит в конце календарного года.

"Хорошая новость в том, что в Законе о национальной обороне уже предусмотрена мощная санкционированная поддержка дальнейшей оборонной помощи Украине. Сейчас Сенат работает над процессом принятия бюджета. Если ориентироваться на опыт, бюджетные законопроекты мы обычно принимаем в конце календарного года. Но меня очень вдохновляет уровень двухпартийной поддержки Украины. Мы остаемся привержены этой поддержке", — заявил Кейн.

В то же время, сенатор уточнил, что окончательное утверждение нового пакета зависит от согласования бюджетных параметров в Сенате, после чего документ должен пройти голосование в обеих палатах Конгресса США.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Польши Кароль Навроцкий обнародовал в соцсети X заявление, в котором резко высказался об отношениях с Украиной. Польский лидер подчеркнул, что Варшава стремится строить добрососедские связи с партнерами, однако, по его убеждению, последние действия Киева противоречат такому подходу.