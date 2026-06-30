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Це станеться до кінця року: у Сенаті США анонсували сенсаційне рішення для України

Фінальне затвердження пакета залежатиме від узгодження бюджетних параметрів у Сенаті та подальшого схвалення в обох палатах Конгресу

30 червня 2026, 23:35
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Клименко Елена

У Конгресі США очікують, що новий пакет підтримки України може бути остаточно затверджений до завершення 2026 року. Про це під час пресконференції в Одесі 30 червня повідомив сенатор-демократ від штату Вірджинія Тім Кейн, передає Радіо Свобода. 

Це станеться до кінця року: у Сенаті США анонсували сенсаційне рішення для України

Фото: з відкритих джерел

За словами американського політика, позитивним сигналом є те, що Закон про національну оборону вже містить положення, які передбачають подальшу підтримку української оборони. Він також зазначив, що зараз Сенат працює над формуванням федерального бюджету, а остаточне ухвалення відповідних фінансових документів традиційно відбувається наприкінці календарного року.

"Хороша новина полягає в тому, що в Законі про національну оборону вже передбачена потужна санкціонована підтримка подальшої оборонної допомоги Україні. Зараз Сенат також працює над процесом ухвалення бюджету. Якщо орієнтуватися на попередній досвід, бюджетні законопроєкти ми зазвичай ухвалюємо наприкінці календарного року. Але мене дуже надихає рівень двопартійної підтримки України. Ми залишаємося відданими цій підтримці", — заявив Кейн.

Водночас сенатор уточнив, що остаточне затвердження нового пакета залежить від узгодження бюджетних параметрів у Сенаті, після чого документ має пройти голосування в обох палатах Конгресу США. 

Портал "Коментарі" вже писав, що президент Польщі Кароль Навроцький оприлюднив у соцмережі X заяву, в якій різко висловився щодо відносин із Україною. Польський лідер наголосив, що Варшава прагне будувати добросусідські зв'язки з партнерами, однак, на його переконання, останні дії Києва суперечать такому підходу.



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