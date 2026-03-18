Это решение взбесило Трампа: "Я никогда не видел его таким злым"

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на отказ союзников поддержать американскую инициативу по защите судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, который сообщил, что разговор с президентом был чрезвычайно эмоционален.

Дональд Трамп. Фото: AFP

Линдси Грэм в соцсети X опубликовал сообщение с критикой европейских стран, отказавшихся от призыва Трампа помочь США с Ормузским проливом. По его словам, он никогда раньше не слышал Трампа столь злым.

"Я только что разговаривал с президентом США о нежелании наших европейских союзников направлять ресурсы для поддержки функционирования Ормузского пролива, что выгодно Европе гораздо больше, чем Америке. Я никогда в жизни не слышал его таким разгневанным", — заявил Грэм.

По его мнению, отказ стран НАТО помочь США в обеспечении стабильности в Персидском заливе "высокомерен" и может иметь серьезные последствия для трансатлантических отношений. Грэм также отметил, что безопасное функционирование Ормузского пролива выгодно прежде всего Европе, поскольку через этот морской коридор проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Сам Трамп публично выразил разочарование позицией партнеров по альянсу. По его словам, "НАТО совершает очень глупую ошибку". Также президент США добавил, что "они нам не нужны" и "мы должны помнить об этом, потому что я считаю это достаточно шокирующим".

Трамп ранее призвал государства, наиболее зависящие от энергопоставок из Персидского залива, в частности Китай, Японию, Южную Корею, Францию и Великобританию направить свои военно-морские силы для обеспечения безопасности судоходства. Однако эти страны отказались принимать непосредственное участие в потенциальной военной операции США против Ирана.

