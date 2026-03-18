Це рішення розлютило Трампа: "Я ніколи не бачив його таким злим"

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на відмову союзників підтримати американську ініціативу щодо захисту судноплавства в Ормузькій протоці. Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який повідомив, що розмова з президентом була надзвичайно емоційною.

Дональд Трамп. Фото: AFP

Ліндсі Грем в соцмережі X опублікував допис з критикою європейських країн, які відмовилися від заклику Трампа допомогти США з Ормузькою протокою. За його словами, він ніколи раніше не чув Трампа настільки злим.

"Я щойно розмовляв з президентом США щодо небажання наших європейських союзників направляти ресурси для підтримки функціонування Ормузької протоки, що вигідно Європі набагато більше, ніж Америці. Я ніколи в житті не чув його таким розгніваним", – заявив Грем.

На його думку, відмова країн НАТО допомогти США в забезпеченні стабільності в Перській затоці є "зарозумілою" і може мати серйозні наслідки для трансатлантичних відносин. Грем також наголосив, що безпечне функціонування Ормузької протоки вигідне насамперед Європі, оскільки через цей морський коридор проходить значна частина світових поставок нафти.

Сам Трамп публічно висловив розчарування позицією партнерів по альянсу. За його словами, "НАТО робить дуже дурну помилку". Також президент США додав, що "вони нам не потрібні" і "ми повинні пам’ятати про це, бо я вважаю це досить шокуючим".

Трамп раніше закликав держави, які найбільше залежать від енергопоставок із Перської затоки, зокрема Китай, Японію, Південну Корею, Францію та Велику Британію направити свої військово-морські сили для забезпечення безпеки судноплавства. Однак ці країни відмовилися брати безпосередню участь у потенційній військовій операції США проти Ірану.

