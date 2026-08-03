«Это спасет много жизней»: с кем Трамп объявил о старте новых переговоров

Президент США Дональд Трамп сообщил о начале нового этапа переговоров между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, встреча представителей двух стран должна состояться 3 августа, а ее итогом может стать соглашение, которое позволит предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке. Об этом американский лидер заявил журналистам на борту своего самолета.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп подчеркнул, что переговорный процесс способен сохранить множество человеческих жизней и приблизить окончательное урегулирование наиболее острых вопросов в отношениях США и Ирана.

По словам главы Белого дома, американские союзники убеждены, что стороны уже находятся на финальной стадии достижения договоренностей. Предполагается, что будущий документ будет охватывать сразу несколько ключевых тем, включая безопасность судоходства в Ормузском проливе, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти, а также дальнейшее развитие иранской ядерной программы.

Трамп также рассказал, что ранее с просьбой прекратить удары по территории Ирана к нему обращались не только представители самого Тегерана, но и руководители Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара. По его словам, эти страны заинтересованы в снижении напряженности в регионе.

"Я хотел бы заключить соглашение. Мне не нравится убивать людей", — заявил президент США, подчеркнув, что дипломатический путь остается для него приоритетным. Если переговоры окажутся успешными, они могут стать одним из самых важных дипломатических событий последних месяцев на Ближнем Востоке.

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