«Это спасет много жизней»: с кем Трамп объявил о старте новых переговоров

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп сообщил о начале нового этапа переговоров между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, встреча представителей двух стран должна состояться 3 августа, а ее итогом может стать соглашение, которое позволит предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке. Об этом американский лидер заявил журналистам на борту своего самолета.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Дональд Трамп подчеркнул, что переговорный процесс способен сохранить множество человеческих жизней и приблизить окончательное урегулирование наиболее острых вопросов в отношениях США и Ирана.
По словам главы Белого дома, американские союзники убеждены, что стороны уже находятся на финальной стадии достижения договоренностей. Предполагается, что будущий документ будет охватывать сразу несколько ключевых тем, включая безопасность судоходства в Ормузском проливе, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти, а также дальнейшее развитие иранской ядерной программы.
Трамп также рассказал, что ранее с просьбой прекратить удары по территории Ирана к нему обращались не только представители самого Тегерана, но и руководители Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара. По его словам, эти страны заинтересованы в снижении напряженности в регионе.
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