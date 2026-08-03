"Це врятує багато життів": з ким Трамп оголосив про старт нових переговорів

Президент США Дональд Трамп повідомив про початок нового етапу переговорів між Вашингтоном та Тегераном. За його словами, зустріч представників двох країн має відбутися 3 серпня, а її підсумком може стати угода, яка дозволить запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході. Про це американський лідер заявив журналістам на борту свого літака.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Дональд Трамп підкреслив, що переговорний процес здатний зберегти безліч людських життів та наблизити остаточне врегулювання найгостріших питань у відносинах США та Ірану.

За словами глави Білого дому, американські союзники переконані, що сторони вже перебувають на фінальній стадії досягнення домовленостей. Передбачається, що майбутній документ охоплюватиме одразу кілька ключових тем, включаючи безпеку судноплавства в Ормузькій протоці, через яку проходить значна частина світових постачань нафти, а також подальший розвиток іранської ядерної програми.

Трамп також розповів, що раніше з проханням припинити удари територією Ірану до нього зверталися не лише представники самого Тегерану, а й керівники Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Катару. За його словами, ці країни зацікавлені у зниженні напруженості у регіоні.

"Я хотів би укласти угоду. Мені не подобається вбивати людей", — заявив президент США, наголосивши, що дипломатичний шлях залишається для нього пріоритетним. Якщо переговори будуть успішними, вони можуть стати однією з найважливіших дипломатичних подій останніх місяців на Близькому Сході.

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