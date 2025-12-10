В США активизировались дискуссии вокруг последних заявлений Дональда Трампа после его комментариев о Крыме и поддержке Украины. Медиа все чаще обращают внимание на то, как такие высказывания влияют на его репутацию и восприятие серьезности его политических намерений, заявил глава организации Центр совместных действий Олег Рыбачук. По словам эксперта, для многих американцев подобная публичная риторика выглядит унизительной для политика такого уровня. Он замечает — удивление и удивление растет, а критика звучит все чаще.

Фото: из открытых источников

На Западе, в частности в США и Европе, повысилось внимание к фактологическим ошибкам и противоречиям в заявлениях Трампа. Журналисты и комментаторы не стесняются называть такие высказывания безосновательными или даже недостойными. Поэтому для некоторых избирателей и аналитиков Трамп уже перестает быть авторитетной фигурой, особенно в вопросах внешней политики и отношений с Украиной и Россией.

При этом, по словам Рыбачука, даже после многочисленных опровержений Трамп продолжает использовать те же тезисы в своих публичных выступлениях. Это создает впечатление, что он игнорирует фактическую проверку и делает ставку на эмоциональную или популистскую риторику — то, что многим политикам в США, ЕС и Украине вызывает беспокойство.

Более того, некоторые западные СМИ и политики уже открыто ставят под сомнение, способен ли Трамп сохранять доверие международных союзников. В случае Украины — учитывая, что вопросы Крыма и поддержки Киева чрезвычайно чувствительны, такие заявления могут лишить его поддержки среди бывших и потенциальных союзников.

В связи с этим широкое обсуждение в США и Европе свидетельствует об изменении общественного и медийного отношения к Трампу: прежняя доля симпатий вместо поддержки все чаще превращается в опасения, критическую оценку и недоверие относительно его способности быть стабильным и последовательным лидером на международной арене.

Как уже писали "Комментарии", власти Петропавловска-Камчатского объявили о начале сбора "добровольных взносов" от местных жителей и компаний для пополнения городского бюджета. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации.