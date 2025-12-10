У США активізувалися дискусії навколо останніх заяв Дональд Трамп після його коментарів про Крим та підтримку Україна. Медіа дедалі частіше звертають увагу на те, як такі висловлювання впливають на його репутацію і сприйняття серйозності його політичних намірів, заявив голова організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. За словами експерта, для багатьох американців подібна публічна риторика виглядає принизливою для політика такого рівня. Він зауважує — подив і здивування зростають, а критика лунає дедалі частіше.

На Заході, зокрема в США та Європі, підвищилася увага до фактологічних помилок і суперечностей у заявах Трампа. Журналісти та коментатори не соромляться називати такі висловлювання безпідставними або навіть недостойними. Через це для деяких виборців і аналітиків Трамп уже перестає бути авторитетною фігурою, особливо у питаннях зовнішньої політики та відносин із Україною та Росією.

При цьому, за словами Рибачука, навіть після численних спростувань Трамп продовжує використовувати ті самі тези у своїх публічних виступах. Це створює враження, що він ігнорує фактичну перевірку і робить ставку на емоційну чи популістську риторику — те, що багатьом політикам у США, ЄС та самій Україні викликає занепокоєння.

Ба більше, деякі західні ЗМІ та політики вже відкрито ставлять під сумнів, чи здатний Трамп зберігати довіру міжнародних союзників. У випадку України — враховуючи, що питання Криму та підтримки Києва є надзвичайно чутливими, такі заяви можуть позбавити його підтримки серед колишніх і потенційних союзників.

З огляду на це, широке обговорення в США і Європі свідчить про зміну суспільного і медійного ставлення до Трампа: колишня частка симпатій замість підтримки дедалі частіше перетворюється на побоювання, критичну оцінку та недовіру щодо його здатності бути стабільним і послідовним лідером на міжнародній арені.

