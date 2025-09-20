logo

Это станет настоящим подарком для Путина: о каком решении Трамп уже предупредил Европу
commentss НОВОСТИ Все новости

Это станет настоящим подарком для Путина: о каком решении Трамп уже предупредил Европу

По информации Reuters, Трамп хочет прекратить помощь странам-членам НАТО, граничащим с Россией

20 сентября 2025, 19:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп своими решениями и заявлениями дает понять европейским партнерам, что США Вашингтон больше не намерен выступать надежным гарантом их безопасности. В конце августа представители Пентагона встречались с группой европейских дипломатов и предупредили их: США планируют прекратить определенную помощь в сфере безопасности Латвии, Литве и Эстонии – странам-членам НАТО, граничащим с Россией. Об этом пишет "Reuters".

Это станет настоящим подарком для Путина: о каком решении Трамп уже предупредил Европу

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В частности, представитель Пентагона Дэвид Бейкер, по данным издания, заявил, что Европе нужно уменьшить зависимость от США, мол, Соединенные Штаты переключат свое внимание на другие — внутренние — приоритеты.

В публикации говорится, что европейские дипломаты опасались, что этот факт может поощрить к большей агрессии российского диктатора Владимира Путина, и, похоже, они были правы. Издание напомнило, что уже 19 сентября российские истребители МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии, а перед тем российские беспилотники атаковали Польшу.

Между тем реакция президента США на эти инциденты довольно сдержанная, и, как обратили внимание журналисты, она вписывается в новую тенденцию. И эта тенденция состоит в том, что, если еще несколько месяцев назад Трамп пытался решить или хотя бы быть посредником в конфликтах в Украине и Газе, то в последние недели он в значительной степени отошел от дипломатии, а вместо этого позволил, а иногда и призвал союзников брать инициативу на себя, предлагая лишь отдаленные обещания поддержки со стороны США.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европа сегодня лучше подготовлена к самостоятельной работе в сфере обороны, чем раньше. Европейские лидеры теперь рассматривают Россию как экзистенциальную угрозу, тогда как раньше они зависели от ее энергоресурсов. Такое мнение в интервью The Telegraph высказал спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог.



Источник: https://www.reuters.com/world/europe/after-diplomatic-blitz-ukraine-gaza-trump-moves-passenger-seat-2025-09-20/
