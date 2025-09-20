Война в Украине: у Трампа вновь намекнули, что на США Европе лучше не рассчитывать

Европа сегодня лучше подготовлена к самостоятельной работе в сфере обороны, чем раньше. Европейские лидеры теперь рассматривают Россию как экзистенциальную угрозу, тогда как раньше они зависели от ее энергоресурсов. Такое мнение в интервью The Telegraph высказал спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог.

Кит Келлог. Фото: из открытых источников

Спецпредставитель президента США отметил, что отношения Трампа с нынешними лидерами, такими как Фридрих Мерц из Германии или Джорджия Мелони из Италии, гораздо лучше, чем с их предшественниками. Кроме того, члены НАТО тратят больше на оборону.

"Это единство реально. Нам достаточно взглянуть на воскресный разговор с европейскими лидерами после саммита на Аляске, когда они все были в Вашингтоне в понедельник. В течение 24 часов мировые лидеры отложили все, чтобы быть в Овальном кабинете, чтобы обсудить будущее Европы. Исключительно. Путин неправильно оценил это", — заявил Келлог.

Отдельно генерал обратил внимание, что Европа должна быть готова поддерживать Украину без Америки в будущем.

Келллог посоветовал европейцам не терять время, а уже сейчас активно к этому готовиться.

По словам генерала, он не думает, что Америка полностью выведет свои войска, но лучше, чтобы Европа стояла на собственных ногах. На данный момент Европа почти самодостаточна в поддержке военных усилий Украины благодаря сплочённости, которой раньше никто не видел.

Отметим, в ходе этого же интервью Кит Келллог заявил, что президент США Дональд Трамп очень зол из-за поведения российского диктатора Владимира Путина. Он публично это не выражает, но за закрытыми дверями не сдерживает свои эмоции.

"Он (Трамп – ред.) раздражен. Он думал, что его личные взаимоотношения с Путиным принесут результаты. Вместо этого Путин его обманывает. За закрытыми дверями президент Трамп гораздо злее, чем на публике", — заявил Келлог.