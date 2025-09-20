Це стане справжнім подарунком для Путіна: про яке рішення Трамп уже попередив Європу

Президент США Дональд Трамп своїми рішеннями та заявами дає зрозуміти європейським партнерам, що США Вашингтон більше не має наміру виступати надійним гарантом їхньої безпеки. Наприкінці серпня представники Пентагону зустрічалися з групою європейських дипломатів і попередили їх: США планують припинити певну допомогу у сфері безпеки Латвії, Литві та Естонії – країнам-членам НАТО, що межують із Росією. Про це пише Reuters.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Зокрема представник Пентагону Девід Бейкер, за даними видання, заявив, що Європі потрібно зменшити залежність від США, мовляв, Сполучені Штати переключать свою увагу на інші — внутрішні — пріоритети.

У публікації йдеться про те, що європейські дипломати побоювалися, що цей факт може заохотити до більшої агресії російського диктатора Володимира Путіна, і, схоже, вони мали рацію. Видання нагадало, що вже 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 вторглися у повітряний простір Естонії, а перед тим російські безпілотники атакували Польщу.

Тим часом, реакція президента США на ці інциденти досить стримана, і, як звернули увагу журналісти, вона вписується в нову тенденцію. І ця тенденція полягає в тому, що якщо ще кілька місяців тому Трамп намагався вирішити чи хоча б бути посередником у конфліктах в Україні та Газі, то останніми тижнями він значною мірою відійшов від дипломатії, а натомість дозволив, а іноді й закликав союзників брати ініціативу на себе, пропонуючи лише віддалені обіцянки підтримки з боку США.

Читайте також на порталі "Коментарі" – Європа сьогодні краще підготовлена до самостійної роботи у сфері оборони, ніж раніше. Європейські лідери тепер розглядають Росію як екзистенційну загрозу, тоді як раніше вони залежали від її енергоресурсів. Таку думку в інтерв'ю The Telegraph висловив спецпредставник президента США генерал Кіт Келлог.