Причина кардинальной смены курса президента США Дональда Трампа – не столько геополитика, сколько личное разочарование. Ранее Трамп восхищался "жесткостью" российского диктатора Владимира Путина, однако надеялся на взаимность. Вместо этого российский лидер отказался реагировать на попытки Трампа повлиять на ситуацию в Украине, что, как считается, стало "личным оскорблением" для президента США. Об этом пишет The New York Times.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В материале говорится, своим знаменитым релятивизмом Трамп известен еще с 2017 года, когда в ответ на вопрос журналиста Fox News Билла О'Райли, который назвал Путина "убийцей", ответил: "Убийц много... Вы думаете, что наша страна такая невинная?".

Авторы публикации отмечают, в 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну, Дональда Трамп не назвал это вторжение незаконным. Его видение мира выглядело как "сделка с недвижимостью" — признание за Кремлем всех оккупированных территорий.

Более того, при его администрации были свернуты усилия Министерства юстиции и Госдепартамента по документированию военных преступлений России.

Журналисты отмечают, пока нет стопроцентной гарантии, что Трамп сможет изменить курс, ведь Владимир Путин все еще продолжает игру, которая уже надоедает Вашингтону.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России снова заговорили о возможности продолжения прямых переговоров с Украиной по прекращению боевых действий, хотя сами же называют полномасштабную войну "конфликтом", избегая термин "агрессия".

Заявление о "готовности к диалогу" сделал замглавы МИД РФ Михаил Галузин. В комментариях российских государственных СМИ он сказал, что якобы есть "взаимное понимание" о предстоящем возобновлении переговоров между Москвой и Киевом.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что США отправят Украине Patriot, а также другую технику. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".



