"Путин хочет заключить мирное соглашение с Украиной": Трамп срочно отправил Виткоффа в РФ

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф подтвердил, что 22 января планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью CNBC. По словам Виткоффа, инициатива переговоров исходит именно от российской стороны.

Виткофф и Путин. Фото из открытых источников

Информацию о подготовке встречи Виткофф и Путина подтвердил журналист Reuters Гай Фолконбридж, отметив, что переговоры состоятся на фоне активизации неформальных контактов между представителями Вашингтона и Москвы.

"У нас запланирована встреча с Путиным в четверг", – сказал Виткофф и добавил, что "именно россияне просят об этой встрече".

По его словам, "Путин хочет заключить мирное соглашение с Украиной", а 20-пунктный мирный план готов более чем на 90%.

Накануне в Давосе на полях Всемирного экономического форума состоялась закрытая встреча между представителем Путина Кириллом Дмитриевым, Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Переговоры продолжались более двух часов в USA House. Официальные комментарии по содержанию разговора стороны не предоставили, однако источники предполагают, что ключевой темой был возможный мирный план США и перспективы прекращения войны России против Украины.

Кремль отказался комментировать переговоры между посланником Путина и Трампом в Давосе. В прошлом году Виткофф и Путин встречались пять раз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условия России для переговоров с Украиной об окончании войны. По его словам, Москва согласится на переговоры только при условии выполнения всех требований Кремля.

Также "Комментарии" писали, что глава ОП Буданов намекнул на результате переговоров в Париже, о которых публично никто не скажет.