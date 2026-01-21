"Путін хоче укласти мирну угоду з Україною": Трамп терміново відправив Віткоффа до РФ

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф підтвердив, що 22 січня планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він заявив в інтерв’ю CNBC. За словами Віткоффа, ініціатива переговорів виходить саме від російської сторони.

Віткофф та Путін. Фото з відкритих джерел

Інформацію про підготовку зустрічі Віткофф та Путіна підтвердив і журналіст Reuters Гай Фолконбрідж, зазначивши, що переговори відбудуться на тлі активізації неформальних контактів між представниками Вашингтона та Москви.

"У нас запланована зустріч з Путіним у четвер", – сказав Віткофф та додав, що "саме росіяни просять про цю зустріч".

За його словами, "Путін хоче укласти мирну угоду з Україною", а 20-пунктний мирний план готовий більш ніж на 90%.

Напередодні у Давосі, на полях Всесвітнього економічного форуму, відбулася закрита зустріч між представником Путіна Кирилом Дмитрієвим, Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Переговори тривали понад дві години в USA House. Офіційних коментарів щодо змісту розмови сторони не надали, однак джерела припускають, що ключовою темою був можливий мирний план США та перспективи припинення війни Росії проти України.

Кремль відмовився коментувати переговори між посланцем Путіна та Трампом у Давосі. Минулого року Віткофф та Путін зустрічалися п’ять разів.

