Цей крок Трампа став "винагородою Путіну": у Сенаті зробили гучну заяву

Скасування нафтових санкцій проти Росії на 30 днів стало "винагородою" для російського диктатора Володимира Путіна за надання Ірану розвідданих для ударів по військах США. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив сенатор-демократ Річард Блюменталь.

США. Фото: із відкритих джерел

Політик назвав надання країні-агресору "значного несподіваного прибутку" шляхом скасування нафтових санкцій на 30 днів "однієї з найбільш дивних і безглуздих помилок" президента США Дональда Трампа.

"Це виглядало так, ніби він винагородив Путіна за те, що той надав Ірану цінну розвідувальну інформацію, яка дозволила завдати більш точних ударів по наших військах", — висловився сенатор.

Цікаво, що раніше видання NYT повідомило, що путінський режим отримував понад 100 млн. доларів додаткового доходу щодня протягом дії тимчасового санкційного виключення США. Пільговий період для російської нафти завершився 11 квітня.

Тільки за квітень податкові надходження від продажу нафти становили не менше 12,8 млрд доларів. Цей показник удвічі перевищив результати березня.

Тимчасове послаблення, яке запровадив Білий дім, дозволяло продавати нафту, яка вже перебувала у морі на момент запровадження обмежень.

