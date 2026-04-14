Головна Новини Світ США Цей крок Трампа став "винагородою Путіну": у Сенаті зробили гучну заяву
Цей крок Трампа став "винагородою Путіну": у Сенаті зробили гучну заяву

Завдяки помилці Дональда Трампа Кремль заробляв додатково 100 млн. доларів щодня

14 квітня 2026, 13:00
Кравцев Сергей

Скасування нафтових санкцій проти Росії на 30 днів стало "винагородою" для російського диктатора Володимира Путіна за надання Ірану розвідданих для ударів по військах США. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив сенатор-демократ Річард Блюменталь.

Цей крок Трампа став "винагородою Путіну": у Сенаті зробили гучну заяву

США. Фото: із відкритих джерел

Політик назвав надання країні-агресору "значного несподіваного прибутку" шляхом скасування нафтових санкцій на 30 днів "однієї з найбільш дивних і безглуздих помилок" президента США Дональда Трампа.

"Це виглядало так, ніби він винагородив Путіна за те, що той надав Ірану цінну розвідувальну інформацію, яка дозволила завдати більш точних ударів по наших військах", — висловився сенатор.

Цікаво, що раніше видання NYT повідомило, що путінський режим отримував понад 100 млн. доларів додаткового доходу щодня протягом дії тимчасового санкційного виключення США. Пільговий період для російської нафти завершився 11 квітня.

Тільки за квітень податкові надходження від продажу нафти становили не менше 12,8 млрд доларів. Цей показник удвічі перевищив результати березня.

Тимчасове послаблення, яке запровадив Білий дім, дозволяло продавати нафту, яка вже перебувала у морі на момент запровадження обмежень.

Читайте також на порталі "Коментарі" — адміністрація президента США Дональда Трампа може вже найближчими днями продовжити часткове зняття санкцій із російської нафти. Як повідомляє Semafor, це рішення здатне створити прецедент і для аналогічних послаблень щодо Ірану.

Також видання "Коментарі" повідомляло – скандал у Вашингтоні: підсанкційних депутатів РФ впустили до США.




Джерело: https://x.com/SenBlumenthal/status/2043850821972984117
