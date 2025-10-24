Этот удар РФ все перевернул: что заставило Трампа резко ударить санкциями по России

Президент США Дональд Трамп решил действовать жестче после того, как российские войска ударили дронами по детскому саду в Харькове. Глава Белого дома увидели кадры, на которых было видно последствия удара россиян. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "CNN".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, даже в Белом доме многие были удивлены скоростью, с которой президент США Дональд Трамп принял решение о новом пакете санкций против России.

Пообщавшись с высокопоставленными чиновниками администрации США СМИ отмечает, что глава Белого дома в течение нескольких месяцев говорил советникам, что однажды решит действовать решительнее в отношении Москвы.

По словам собеседников, Трамп руководствовался "инстинктами" и решил, что пришло время изменить подход к российскому диктатору Владимиру Путину.

"И вот президент намекнул: его "инстинкты" подсказывают ему, что пришло время двигаться в другом направлении с Путиным", — говорится в материале.

За несколько часов до объявления санкций Россия атаковала детский сад в Харькове. На видео с места происшествия видно, как испуганные люди выбегают из горящего здания с детьми на руках. Этот инцидент стал одним из ключевых факторов, повлиявших на решение Трампа, сообщает CNN.

Президент, по словам источников, также вспомнил об опыте переговоров по Газе, отметив, что жесткие действия принесли результат.

На Трампа оказывали давление сенатор Линдси Грэм и лидер большинства в Сенате Джон Тьюн, которые призывали как можно быстрее ввести санкции. Они убеждали президента, что это поможет посадить Путина за стол переговоров и достичь соглашения о прекращении войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп заинтриговал ответом, когда Путин сказал, что России новые санкции не страшны.



