Цей удар РФ все перевернув: що змусило Трампа різко вдарити санкціями щодо Росії

Президент США Дональд Трамп вирішив діяти жорсткіше після того, як російські війська вдарили дронами дитячим садком у Харкові. Глава Білого дому побачили кадри, на яких було видно наслідки удару росіян. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "CNN".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, навіть у Білому домі багато хто був здивований швидкістю, з якою президент США Дональд Трамп прийняв рішення про новий пакет санкцій проти Росії.

Поспілкувавшись із високопоставленими чиновниками адміністрації США ЗМІ зазначає, що глава Білого дому протягом кількох місяців говорив радникам, що якось вирішить діяти рішучіше щодо Москви.

За словами співрозмовників, Трамп керувався "інстинктами" і вирішив, що настав час змінити підхід до російського диктатора Володимира Путіна.

"І ось президент натякнув: його "інстинкти" підказують йому, що настав час рухатися в іншому напрямку з Путіним", — йдеться у матеріалі.

За кілька годин до оголошення санкцій Росія атакувала дитячий садок у Харкові. На відео з місця події видно, як перелякані люди вибігають із палаючої будівлі з дітьми на руках. Цей інцидент став одним із ключових факторів, що вплинули на рішення Трампа, повідомляє CNN.

Президент, за словами джерел, також згадав про досвід переговорів щодо Гази, зазначивши, що жорсткі дії дали результат.

На Трампа чинили тиск сенатор Ліндсі Грем і лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн, які закликали якнайшвидше ввести санкції. Вони переконували президента, що це допоможе посадити Путіна за стіл переговорів та досягти угоди про припинення війни.

