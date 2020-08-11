Эвакуация Трампа из-за стрельбы: спецагент рассказал, что произошло

Секретная служба США на своей странице в Twitter предала огласке детали инцидента со стрельбой у Белого дома в Вашингтоне, из-за которой президент Дональд Трамп экстренно прервал выступление.

Правоохранители уже выяснили, что к агенту секретной службы, который был на посту возле Белого дома, подошел 51-летний американец и заявил, что он вооружен. После этого действия незнакомца были весьма агрессивными: он сделал резкое движение в сторону офицера, вытащил предмет, похожий на пистолет, и принял стойку стрелка. В ответ агент выпустил пулю, которая попала в торс незнакомца. Сообщается, что спецслужба оказала мужчине первую помощь и отвезла в больницу. Сейчас по данному факту идет расследование: проверяют как “вооруженного” пострадавшего, так и спецагента.

Напомним, выстрелы у резиденции американского президента прозвучали как раз в тот момент, когда Дональд Трамп вышел к журналистам на пресс-конференцию. Ее проводили внутри Белого дома. Однако как только стало известно о стрельбе, главу государства тут же, не объясняя причин, увели из зала сотрудники секретной службы.

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