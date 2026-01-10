Европа бессильна: какое решение Трампа уже фактически не прекратить

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом стало для Европы источником беспрецедентного дипломатического напряжения. Заявления и сигналы из Вашингтона о возможной аннексии Гренландии поставили под сомнение основы коллективной безопасности НАТО, сообщает CNN.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В Белом доме подтвердили, что президент США рассматривает разные варианты получения контроля над Гренландией, не исключая и силовой сценарий. Заместитель руководителя аппарата администрации Трампа Стивен Миллер открыто заявил: США являются сверхдержавой и намерены действовать в соответствии с этим статусом.

В Копенгагене такие сигналы вызвали серьезную тревогу. Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подчеркнула, что возможное военное давление со стороны США на страну-члена НАТО подрывает принципы коллективной обороны, сложившиеся после Второй мировой войны. В то же время, ключевые европейские столицы, в частности Париж и Лондон, воздерживаются от публичной конфронтации с Вашингтоном, ведь администрация Трампа остается критически важным партнером в вопросе поддержки Украины.

Аналитики отмечают, что влияние Европы на решение США крайне ограничено. По словам эксперта Eurasia Group Муджтабы Рахмана, многие европейские лидеры хотели бы занять более жесткую позицию, но не могут этого сделать из-за многолетней зависимости от американских гарантий безопасности.

На фоне дискуссий появляются и более радикальные идеи. Французский депутат Рафаэль Глюксман предложил создать постоянную военную базу ЕС в Гренландии как демонстративный сигнал Вашингтона. В то же время эксперт Европейского совета по международным отношениям Майда Руге считает, что более эффективным инструментом могут стать политические и экономические рычаги, а не военное противостояние.

Опрос YouGov свидетельствует: подавляющее большинство американцев – 72% – выступают против применения силы для аннексии Гренландии, тогда как поддержку такому сценарию выразили только 7% респондентов.

