Європа безсильна: яке рішення Трампа вже фактично не запинити

Повернення Дональда Трампа до Білого дому стало для Європи джерелом безпрецедентної дипломатичної напруги. Заяви та сигнали з Вашингтона про можливу анексію Гренландії поставили під сумнів самі засади колективної безпеки НАТО, повідомляє CNN.

У Білому домі підтвердили, що президент США розглядає "різні варіанти" отримання контролю над Гренландією, не виключаючи й силовий сценарій. Заступник керівника апарату адміністрації Трампа Стівен Міллер відкрито заявив: США є наддержавою і мають намір діяти відповідно до цього статусу.

У Копенгагені такі сигнали викликали серйозну тривогу. Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен наголосила, що можливий військовий тиск з боку США на країну – члена НАТО підриває принципи колективної оборони, сформовані після Другої світової війни. Водночас ключові європейські столиці, зокрема Париж і Лондон, утримуються від публічної конфронтації з Вашингтоном, адже адміністрація Трампа залишається критично важливим партнером у питанні підтримки України.

Аналітики зазначають, що вплив Європи на рішення США вкрай обмежений. За словами експерта Eurasia Group Муджтаби Рахмана, багато європейських лідерів хотіли б зайняти жорсткішу позицію, але не можуть цього зробити через багаторічну залежність від американських гарантій безпеки.

На тлі дискусій з’являються й радикальніші ідеї. Французький депутат Рафаель Глюксманн запропонував створити постійну військову базу ЄС у Гренландії як демонстративний сигнал Вашингтону. Водночас експертка Європейської ради з міжнародних відносин Майда Руге вважає, що більш ефективним інструментом можуть стати політичні та економічні важелі, а не військове протистояння.

Опитування YouGov свідчить: переважна більшість американців – 72% — виступають проти застосування сили для анексії Гренландії, тоді як підтримку такому сценарію висловили лише 7% респондентів.

