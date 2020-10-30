Европейцы проголосовали бы за Байдена – опрос

Джо Байден выиграл бы у Трампа, если бы голосовали европейцы. Об этом пишет France 24, ссылаясь на опрос агентства BVA.

Фото: iz.ru

Социологи опросили жителей Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, обнаружив непопулярность нынешнего президента США. Самыми ярыми сторонниками Байдена оказались немцы: всего 7% из них поддержали бы Дональда Трампа, если бы им разрешили голосовать. Наибольшую поддержку нынешний президент собрал в Италии, где за него проголосовали бы 15%.

Агентство также получило информацию о самых непопулярных политических шагах Трампа, по мнению европейцев. Как показал опрос, решение Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату 2015 года снискало почти единогласное неодобрение. Исключением стала Испания, где такой ход поддержали 11%. На втором месте в рейтинге непопулярных решений оказалось заявление о постройке стены между Мексикой и США.

Отвечая на вопрос об их мнении о США в целом, только 22% немцев заявили, что относятся к стране положительно. Италия была наиболее благосклонной к США: 38% заявили, что у них хорошее мнение о стране.

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