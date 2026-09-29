Конгресс США принял закон об "адских санкциях" против России. Президент США Трамп закон подписал, но вместо того, чтобы вводить предусмотренные законом тарифы против покупателей российской нефти, бросился договариваться с главным покупателем – Си. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что по итогам очередной "красной дорожки" перед азиатским тираном, продлен мораторий на взаимные тарифы, а еще Си "с барского плеча" дал Трампу две панды. Во временное использование.

По словам политолога, россияне наращивают удары по Украине. Трамп же рассказывает, что скоро будет сделка.

"Президентами США были разные люди. Почти неграмотные, не очень умные, коррумпированные, но никогда не являвшиеся президентом США настолько пустое место, что может лишь выпускать какие-то непонятные звуки, но это вполне логично для эпохи последних дней США как мирового государства", – отметил эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – детали разговора Трампа и Зеленского: президент США жестко настаивал на одном вопросе.

Ранее "Комментарии" писали – в Кремле заявили, что Украина якобы должна "заплатить цену" за действия последних месяцев, а российские удары по украинской территории являются частью этого ответа. Об этом сообщил спикер российского президента Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

По словам представителя Кремля, Москва намерена добиться того, чтобы в будущем никто не решался планировать "сокрушительные удары" по России. Песков фактически увязал продолжение российских атак с действиями Украины на российской территории.

"Украине придется заплатить цену", – заявил представитель Кремля, утверждая, что последствия для украинской стороны уже проявляются в виде ударов российской армии.



