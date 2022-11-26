ФБР объявило в розыск руководителя ВПК Вагнера Евгения Пригожина. Сколько дают денег за "повара Путина"

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, являющийся владельцем частной военной компании "Вагнер", был объявлен в розыск Федеральным бюро расследований США. По Пригожину предлагают 250 тыс. долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу американского ведомства.

ФБР объявило в розыск Пригожина. Фото: с сайта ФБР

ФБР предлагает при Евгении Викторовиче Пригожине 250 тыс. долларов за информацию, что приведет к аресту российского бизнесмена, также известного как "повар Путина". Американцы считают, что у Пригожина связи с Индонезией, Катаром и Россией.

Американская спецслужба подозревает Пригожина в сговоре, цель которого была помешать или уничтожить функции Федеральной избирательной комиссии, то есть обвиняют во вмешательстве в выборы США. ФБР отмечает, что Пригожин спонсировал операции российского агентства, которое использовало фиктивные аккаунты для вмешательства в избирательную систему США во время президентских выборов в 2016 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Европарламент признал Россию страной, являющейся спонсором терроризма. На такие действия европейского учреждения отреагировали в ППК "Вагнер", решившие отправить в Европарламент специфический подарок. Им оказалась большая кувалда со следами крови, лежащей в чехле от музыкального инструмента. Соответствующее видео появилось на российских пропагандистских каналах.

Также "Комментарии" писали об антиподах российской группировки "Вагнер" — группе Моцарта. Это бывшие американские военные, имеющие опыт в горячих точках мира – Афганистан, Ближний Восток, Вьетнам и другие страны. Главная задача военных США – обучать украинскую армию противостоять россиянам.













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