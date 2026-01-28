Через два дня в кинотеатрах начнётся показ документального фильма о первой леди США "Мелания". Однако уже сейчас ясно, что зрительский интерес крайне скромный. Голливудские эксперты пророчат провал, в отрасли даже звучат слова "провал года". Несмотря на рекламный бюджет почти в 30 миллионов евро, в стартовый уикенд они ожидают выручку всего около 4,2 миллиона евро, передает BILD.

Фильм о Мелании Трамп еще не вышел, но в Голливуде ему уже пророчат провал

Особенно наглядно отсутствие интереса в Великобритании. В Лондоне, к примеру, на первый сеанс в пятницу в 15:10 в кинотеатре сети Vue в Ислингтоне продан лишь "один-единственный билет"! На сеанс в 18:00, как сообщил генеральный директор этой сети кинотеатров Тим Ричардс, "забронировано всего два билета".

Трамп: фильм "Мелания" — это "MUST WATCH"

На протяжении 104 минут в документалке "Мелания" показываются 20 дней перед второй инаугурацией президента Дональда Трампа в январе 2025 года. Фильм рекламируется как интимный взгляд на отношения первой леди и её супруга. "MELANIA, фильм, — это MUST WATCH", — написал Трамп в Truth Social. Он призвал своих сторонников: "Берите билеты — они РАСКУПАЮТСЯ ОЧЕНЬ БЫСТРО!". Другие публичные реакции — заметно менее восторженные. К примеру, корреспондентка журнала Vogue написала: "Как-то так получается, что после просмотра трейлера я знаю о жизни этой женщины меньше, чем до этого".

Как считают в редакции BILD, "Мелания" сталкивается с теми же проблемами, что и многие другие документальные фильмы в эпоху стриминга, когда зрители всё чаще отказываются от походов в кино на документалки. Как бы то ни было, прокат продлится три недели или дольше, а после "Мелания" должна оказаться доступна в сервисе Prime Video от Amazon.

