За два дні у кінотеатрах розпочнеться показ документального фільму про першу леді США "Меланія". Проте вже зараз ясно, що інтерес глядачів вкрай скромний. Голлівудські експерти пророкують провал, у галузі навіть звучать слова "провал року". Незважаючи на рекламний бюджет майже 30 мільйонів євро, у стартовий вікенд вони очікують виручку всього близько 4,2 мільйона євро, передає BILD .

Фільм про Меланію Трамп ще не вийшов, але в Голлівуді йому вже пророкують провал

Особливо наочна відсутність інтересу у Великій Британії. У Лондоні, наприклад, на перший сеанс у п'ятницю о 15:10 у кінотеатрі мережі Vue в Іслінгтоні продано лише один-єдиний квиток! На сеанс о 18:00, як повідомив генеральний директор цієї мережі кінотеатрів Тім Річардс, "заброньовано лише два квитки".

Трамп: фільм "Меланія" — це "MUST WATCH"

Протягом 104 хвилин у документалці "Меланія" з'являються 20 днів перед другою інавгурацією президента Дональда Трампа у січні 2025 року. Фільм рекламується як інтимний погляд на відносини першої леді та її чоловіка. "MELANIA, фільм, — це MUST WATCH", — написав Трамп у Truth Social. Він закликав своїх прихильників: "Беріть квитки — вони розкуповуються дуже швидко!". Інші громадські реакції — помітно менш захоплені. Наприклад, кореспондентка журналу Vogue написала: "Якось так виходить, що після перегляду трейлера я знаю про життя цієї жінки менше, ніж раніше".

Як вважають у редакції BILD, "Меланія" стикається з тими самими проблемами, що й багато інших документальних фільмів в епоху стримінгу, коли глядачі дедалі частіше відмовляються від походів у кіно на документалки. Як би там не було, прокат триватиме три тижні або довше, а після "Меланія" має бути доступна в сервісі Prime Video від Amazon.

