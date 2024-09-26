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Финальный аккорд Байдена: СМИ узнали детали нового решения США по поддержке Украины

По информации Reuters, США завтра объявят пакет помощи Украине более чем на 8 млрд долларов

сегодня, 08:02
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Кравцев Сергей

США намерены объявить о предоставлении Украине военной помощи на сумму более 8 миллиардов долларов. Это должно произойти 26 сентября, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Финальный аккорд Байдена: СМИ узнали детали нового решения США по поддержке Украины

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на данные анонимных источников, издание отмечает, что Белый дом ведет срочные переговоры с Конгрессом, чтобы позволить ему использовать 5,6 миллиарда долларов военной помощи Украине до 30 сентября – конца федерального финансового года.

В то же время ещё одна часть помощи будет касаться выделения 2,4 млрд долларов в рамках программы "Инициатива содействия безопасности Украины", которая позволяет администрации Байдена покупать оружие для Украины у компаний, а не брать его из американских вооружённых запасов.

Стоит отметить, на сегодняшнем брифинге для прессы заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Украина получит всю помощь, которая была предусмотрена до конца каденции президента США Джо Байдена.

"Я пока не имею официальных объявлений по этому поводу, но могу вам сказать, что мы стремимся обеспечить, чтобы Украина получила ресурсы, одобренные Конгрессом", — уточнила спикер.

Читайте также на портале "Комментарии" — администрация президента США Джо Байдена работает над планом продления полномочий на отправку Украине помощи на сумму 5,9 миллиардов долларов после 1 октября, когда начинается новый финансовый год. Об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Авторы материала пояснили, речь идет о принятом в апреле пакете помощи, согласно которому Пентагон может использовать собственные запасы для оперативного перемещения оружия и оборудования в Украину. Затем из этих денег финансируют замену американского оборудования в собственных арсеналах.




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Источник: https://www.reuters.com/world/us-prepares-8-billion-arms-aid-packages-zelenskiy-visit-sources-say-2024-09-25/
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