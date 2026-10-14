Гарантии безопасности для Украины сорвались: раскрыты детали переговоров с США

Переговоры Украины и США о гарантиях безопасности после завершения войны могли зайти в тупик на фоне споров о возможных экономических уступках России. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

Украина и США. Фото: из открытых источников

Как утверждает издание, во время встреч в Майами в минувшие выходные представители Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер предложили Киеву более серьезные гарантии, призванные сдержать Москву от нового нападения. Обсуждались также статус оккупированных территорий и перспективы вступления Украины в Европейский союз.

По данным собеседников газеты, предложенный пакет мог выходить за рамки ранее озвученных обещаний США – в том числе относительно патрулирования украинского воздушного пространства американской авиацией и предоставления спутниковой разведки. При этом представители Украины и европейских стран опасались, что договоренности могут сопровождаться территориальными уступками со стороны Киева.

Еще одним спорным моментом, как пишет The Telegraph, стала идея закупки российского дизельного топлива. Американская сторона, по информации издания, рассматривала экономические выгоды как возможный стимул для Кремля согласиться на прекращение боевых действий. Однако один из европейских дипломатов резко отверг подобные объяснения, назвав их "полной чепухой".

В итоге встреча не привела к соглашению. Запланированную поездку Виткоффа и Кушнера в Москву, по сведениям издания, отложили до улучшения отношений между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже Трамп в одностороннем порядке объявил о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Зеленский, однако, заявил, что российские войска продолжают атаковать украинскую энергосистему.

Во вторник украинский президент выразил готовность к новым переговорам с американскими представителями. Кроме того, он намерен обратиться к британским и европейским лидерам с призывом усилить давление на Москву.

При этом сообщения о предложенных гарантиях и роли закупок топлива основаны на информации источников The Telegraph. Независимого подтверждения всех деталей переговоров в приведенных данных нет, а окончательные условия возможного соглашения остаются неизвестными.

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