Гаррис выбрала своего кандидата в вице-президенты: СМИ рассказали о нем важные детали

Вице-президент Камала Гаррис приняла решение относительно своего напарника, и четыре человека, близких к процессу, подтвердили, что ее выбор пал на губернатора Миннесоты Тима Уолза.

Тим Уолз (фото из открытых источников)

Как сообщает CNN, Тим Уолз, ранее бывший педагогом, сейчас находится на своем втором сроке как губернатор Миннесоты и возглавляет Ассоциацию губернаторов-демократов. До этого он 12 лет работал в Конгрессе, представляя консервативный сельский округ, где республиканцы имели подавляющее большинство как до, так и после его пребывания в должности.

На прошлой неделе он выступил с резкими нападками на республиканцев, хотя его самым заметным вкладом было стремление наклеить ярлык на Республиканскую партию, в частности, на ее президентскую кандидатуру бывшего президента Дональда Трампа и сенатора от Огайо Джей Ди Венса. Уолз назвал их "странными чуваками", что стало центральным мемом новой версии кампании после Байдена.

Эта фраза закрепилась, стала популярной среди демократов и, по-видимому, вызвала недовольство среди многих правых.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что демократы избрали Камалу Гаррис кандидатом в президенты . Камала Гаррис теперь официально кандидат в президенты от Демократической партии. Ее кандидатуру поддержали 99% делегатов на партийном съезде, что гарантировало место в предстоящих выборах.

С такой мощной поддержкой в своей партии Гаррис теперь будет соревноваться за президентский пост против бывшего президента Дональда Трампа, выборы состоятся 5 ноября. Но все еще неизвестно, кого она выберет к вице-президентам. Ожидается, что она скоро сделает это объявление, возможно, уже на предстоящем мероприятии в Филадельфии.

