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Гаррис выбрала своего кандидата в вице-президенты: СМИ рассказали о нем важные детали

На прошлой неделе Тим Уолз выступил против республиканцев незабываемыми нападениями.

сегодня, 17:25
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Лиля Воробьева

Вице-президент Камала Гаррис приняла решение относительно своего напарника, и четыре человека, близких к процессу, подтвердили, что ее выбор пал на губернатора Миннесоты Тима Уолза.

Гаррис выбрала своего кандидата в вице-президенты: СМИ рассказали о нем важные детали

Тим Уолз (фото из открытых источников)

Как сообщает CNN, Тим Уолз, ранее бывший педагогом, сейчас находится на своем втором сроке как губернатор Миннесоты и возглавляет Ассоциацию губернаторов-демократов. До этого он 12 лет работал в Конгрессе, представляя консервативный сельский округ, где республиканцы имели подавляющее большинство как до, так и после его пребывания в должности.

На прошлой неделе он выступил с резкими нападками на республиканцев, хотя его самым заметным вкладом было стремление наклеить ярлык на Республиканскую партию, в частности, на ее президентскую кандидатуру бывшего президента Дональда Трампа и сенатора от Огайо Джей Ди Венса. Уолз назвал их "странными чуваками", что стало центральным мемом новой версии кампании после Байдена.

Эта фраза закрепилась, стала популярной среди демократов и, по-видимому, вызвала недовольство среди многих правых.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что демократы избрали Камалу Гаррис кандидатом в президенты . Камала Гаррис теперь официально кандидат в президенты от Демократической партии. Ее кандидатуру поддержали 99% делегатов на партийном съезде, что гарантировало место в предстоящих выборах.

С такой мощной поддержкой в своей партии Гаррис теперь будет соревноваться за президентский пост против бывшего президента Дональда Трампа, выборы состоятся 5 ноября. Но все еще неизвестно, кого она выберет к вице-президентам. Ожидается, что она скоро сделает это объявление, возможно, уже на предстоящем мероприятии в Филадельфии.
 



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Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/kamala-harris-trump-election-08-06-24/index.html
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