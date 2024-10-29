Гаррис выдала новое заявление: что угрожает США, если Трамп станет президентом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис готова пройти когнитивный тест вместе с республиканцем Дональдом Трампом. Перед этим последний называл оппонентку на выборах "человеком с очень низким IQ". Как передает портал "Комментарии", об этом вице-президент США заявила в интервью "CBS News".

Камала Гаррис. Фото из открытых источников

Реагируя на заявления Дональда Трампа относительно IQ, Гаррис заявила о готовности пройти когнитивный тест, если республиканец согласится пройти такой сами.

Также она добавила, что ее оппонент "становится все более нестабильным и неуравновешенным", а также прибегает к оскорблениям из-за того, что "не имеет плана для американского народа".

В том же числе Гаррис заметила, что якобы множество людей, которые тесно сотрудничали с республиканцем, в конце концов выступили против него.

"Не верьте мне, послушайте людей, которые знают его лучше всего. Его бывших начальников штабов. Совсем недавно — 4-звездочный генерал морской пехоты Джон Келли. Послушайте двух бывших министров обороны, которые работали на него, послушайте его советника по национальной безопасности, послушайте его вице-президента — все они так или иначе сказали, что он не достоин снова быть президентом, никогда не должен быть президентом и является опасным", — добавила вице-президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — вице-президент США и кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис незначительно опережает кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, а именно 46% против 43%. Об этом свидетельствуют данные нового опроса Reuters/Ipsos.

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