Гаррис выдала новое заявление: что угрожает США, если Трамп станет президентом

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Кравцев Сергей
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис готова пройти когнитивный тест вместе с республиканцем Дональдом Трампом. Перед этим последний называл оппонентку на выборах "человеком с очень низким IQ". Как передает портал "Комментарии", об этом вице-президент США заявила в интервью "CBS News".
Камала Гаррис. Фото из открытых источников
Реагируя на заявления Дональда Трампа относительно IQ, Гаррис заявила о готовности пройти когнитивный тест, если республиканец согласится пройти такой сами.
Также она добавила, что ее оппонент "становится все более нестабильным и неуравновешенным", а также прибегает к оскорблениям из-за того, что "не имеет плана для американского народа".
В том же числе Гаррис заметила, что якобы множество людей, которые тесно сотрудничали с республиканцем, в конце концов выступили против него.
Читайте также на портале "Комментарии" — вице-президент США и кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис незначительно опережает кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, а именно 46% против 43%. Об этом свидетельствуют данные нового опроса Reuters/Ipsos.
Также издание "Комментарии" сообщало – выборы в США: Трамп заявил, что евреи будут частично виноваты, если он проиграет.
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