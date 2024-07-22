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Где Байден: СМИ поднимают панику о его состоянии

Средства массовой информации Трампа заявляют о критическом состоянии Байдена

сегодня, 20:01
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Черновалова Кристина

Протрамповские СМИ в США активно распространяют информацию о резком ухудшении здоровья президента США Джо Байдена. Некоторые даже говорят, что он мог умереть. Однако официальные лица Белого дома и медицинский персонал опровергают эти слухи, подчеркивая стабильное состояние здоровья действующего президента. 

Где Байден: СМИ поднимают панику о его состоянии

СМИ республиканцев заявили о тяжелой болезни Байдена

Джо Байден последний раз выходил в свет 17 июля, после чего ушел на самоизоляцию из-за COVID-19. Канал Fox News, поддерживающий республиканцев, указал на то, что президент не выступал публично и даже не сделал видеообращение, когда говорил о своем отказе от участия в выборах.

На прошлой неделе врач президента Кевин О'Коннор сообщил, что у Байдена слабый кашель и хрипота, но в целом его здоровье улучшается. По словам врача, все основные показатели здоровья президента в норме.

Однако, несмотря на официальные заявления, ведущая Fox News Дана Перино выразила беспокойство по поводу отсутствия новых фотографий Байдена. 

"Они даже не обнародовали его фото из Белого дома. Ничегошеньки! Я надеюсь, что с ним все в порядке. Простите людям их любопытство, но у нас здесь был сумасшедший уикенд. Можно доказательство жизни, пожалуйста?" — сказала в прямом эфире телеведущая Дана Перино.

Ультраправая активистка Лора Лумер утверждает, что здоровье Байдена находится на критическом уровне, основываясь на информации от "медицинского источника". Она также предполагает, что скоро президент объявит о своей отставке.

Где Байден: СМИ поднимают панику о его состоянии - фото 2

В ответ на слухи твиттер-аккаунт президента Байдена опубликовал заявление: 

"Мы Соединенные Штаты Америки — нет ничего, что мы не сможем сделать, если сделаем это вместе. Я посвятил свое президентство тому, чтобы доказать это, и я буду продолжать это делать сегодня, завтра и каждый день, пока я имею честь быть вашим президентом", — говорится в сообщении.

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Источник: https://www.unian.net/world/vybory-v-ssha-2024-trampisty-zayavili-chto-dzho-bayden-tyazhelo-bolen-i-mozhet-byt-pri-smerti-12704853.html
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