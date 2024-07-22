Где Байден: СМИ поднимают панику о его состоянии

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Черновалова Кристина
Протрамповские СМИ в США активно распространяют информацию о резком ухудшении здоровья президента США Джо Байдена. Некоторые даже говорят, что он мог умереть. Однако официальные лица Белого дома и медицинский персонал опровергают эти слухи, подчеркивая стабильное состояние здоровья действующего президента.
СМИ республиканцев заявили о тяжелой болезни Байдена
Джо Байден последний раз выходил в свет 17 июля, после чего ушел на самоизоляцию из-за COVID-19. Канал Fox News, поддерживающий республиканцев, указал на то, что президент не выступал публично и даже не сделал видеообращение, когда говорил о своем отказе от участия в выборах.
На прошлой неделе врач президента Кевин О'Коннор сообщил, что у Байдена слабый кашель и хрипота, но в целом его здоровье улучшается. По словам врача, все основные показатели здоровья президента в норме.
Однако, несмотря на официальные заявления, ведущая Fox News Дана Перино выразила беспокойство по поводу отсутствия новых фотографий Байдена.
Ультраправая активистка Лора Лумер утверждает, что здоровье Байдена находится на критическом уровне, основываясь на информации от "медицинского источника". Она также предполагает, что скоро президент объявит о своей отставке.
В ответ на слухи твиттер-аккаунт президента Байдена опубликовал заявление:
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