Снятие Байдена с выборов: в СНБО рассказали, есть ли хорошие варианты для РФ

Как бы не закончились выборы в США – это все равно будет поражение для России. Как передает портал "Комментарии", в этом уверен руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Любой результат выборов в США будет поражением России. Американская система демонстрирует силу, вместо Байдена — Камала Харрис, у Трампа потенциальный вице-президент — молодой политик Вэнс. У россиян — сумасшедший дед Путин, который гонит их на смерть — вообще без альтернатив", — отметил Коваленко.

Он напомнил слова бывшего советника по национальной безопасности времен Дональда Трампа — Джона Болтона, что "Украина и успех в войне с РФ — являются стратегическими интересами США, потому что от этого зависит безопасность Европы".

"Хороших вариантов для россиян нет — только плохие", — подчеркнул Коваленко.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отказ президента США Джо Байдена от переизбрания на президентский пост. Свою позицию украинский лидер обнародовал на своей странице в соцсети Х (Twitter).

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Джо Байден решил снять свою кандидатуру с выборов после встречи с двумя ближайшими помощниками. Об этом сообщает издание "Politico".

Отмечается, Стив Ричетти и Майк Донилон, давние соратники Байдена, приехали к нему в Делавэр в пятницу и субботу соответственно. Они сидели на расстоянии от президента, у которого положительный тест на COVID, и представили информацию, которая может ускорить конец его политической карьеры.

Ранее "Комментарии" писали – как проголосовали все 50 председателей Демократической партии: есть ли поддержка у Харрис.



