Где Санта Клаус: военные США отслеживают маршрут главного героя праздника (прямая трансляция)

Язык
Coinspot 24.12.2020
BTC/USD
23382.87
ETH/USD
594.15
LTC/USD
107.64
НБУ 24.12.2020
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
34.75
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Где же сейчас Санта? Фото из свободных источников
В Америке объявили о включении специального трекера Санты. Из любой точки мира можно наблюдать за тем, как Санта Клаус путешествует в оленьей упряжке, чтобы доставить подарки всем хорошим мальчикам и девочкам. Прямую трансляцию обеспечивают военные США, передает ABC News.
Католики планеты отмечают Сочельник, а это значит, что Санта уже начал свою работу. Презенты от бородатого волшебника ждут дети (да и взрослые) в разных странах. Для поддержания веры в зимнюю сказку военные из Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD) активировали свой "Санта-трекер".
Виртуальная программа создана таким образом, чтобы каждый, кто присоединится к трансляции, мог увидеть, где именно Санта Клаус находится прямо сейчас.
Команда "Комментариев" убеждена, что даже когда вы не празднуете католическое Рождество, приобщившись к наблюдению за Сантой в прямом эфире, все равно почувствуете прилив праздничного настроения. Время для чудес!
Но быть Сантой не так просто! Ранее издание сообщало, что Сеть развеселило видео с Санта Клаусом, который запутался в линиях электропередач. Также можно узнать, каким образом Санта в Бельгии заразил коронавирусом не один десяток пожилых людей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости