Где Санта Клаус: военные США отслеживают маршрут главного героя праздника (прямая трансляция)

Где же сейчас Санта? Фото из свободных источников

В Америке объявили о включении специального трекера Санты. Из любой точки мира можно наблюдать за тем, как Санта Клаус путешествует в оленьей упряжке, чтобы доставить подарки всем хорошим мальчикам и девочкам. Прямую трансляцию обеспечивают военные США, передает ABC News.

Католики планеты отмечают Сочельник, а это значит, что Санта уже начал свою работу. Презенты от бородатого волшебника ждут дети (да и взрослые) в разных странах. Для поддержания веры в зимнюю сказку военные из Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD) активировали свой "Санта-трекер".

Виртуальная программа создана таким образом, чтобы каждый, кто присоединится к трансляции, мог увидеть, где именно Санта Клаус находится прямо сейчас.

Команда "Комментариев" убеждена, что даже когда вы не празднуете католическое Рождество, приобщившись к наблюдению за Сантой в прямом эфире, все равно почувствуете прилив праздничного настроения. Время для чудес!





Но быть Сантой не так просто! Ранее издание сообщало, что Сеть развеселило видео с Санта Клаусом, который запутался в линиях электропередач. Также можно узнать, каким образом Санта в Бельгии заразил коронавирусом не один десяток пожилых людей.

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