Где в Америке чаще всего ищут пришельцев: обнародован рейтинг штатов-лидеров по количеству НЛО

В Соединенных Штатах зафиксирован всплеск интереса к теме неопознанных летательных объектов. Исследовательская лаборатория Enigma Labs опубликовала статистику, демонстрирующую географию наблюдений за аномальными явлениями в разных уголках страны. Усиление внимания к этой теме совпало с громкими заявлениями американских лидеров о рассекречивании правительственных архивов. В частности, после предположений Барака Обамы по поводу вероятности существования внеземных цивилизаций, Дональд Трамп пообещал дать поручение профильным ведомствам открыть данные об НЛО для общественности.

НЛО в США

Согласно данным Enigma Labs, наибольшую активность показывают жители густонаселенных регионов. Безоговорочным лидером стала Калифорния:

"Только в Калифорнии зафиксировано около 30 тысяч сообщений о наблюдениях НЛО. Далее следуют Флорида с более чем 16 тысячами случаев, Техас — примерно с 14 тысячами, а также штат Нью-Йорк, где зарегистрировано более 11,6 тысяч сообщений".

В список территорий, где "гости из космоса" чаще всего появляются, также попали Вашингтон, Пенсильвания, Аризона, Огайо, Иллинойс и Мичиган. В таких штатах, как Вайоминг или Делавер, подобные случаи являются редкостью.

Система сбора данных Enigma Labs является масштабным проектом, аккумулирующим опыт тысяч очевидцев.

"База Enigma Labs формируется на основе сообщений граждан через сайт и мобильное приложение и содержит десятки тысяч современных и сотни тысяч исторических наблюдений".

Эксперты отмечают, что такая открытость данных может помочь научному сообществу и правительству наконец-то выяснить природу явлений, которые десятилетиями оставались под грифом "секретно".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вопрос существования внеземной жизни снова оказался в центре внимания американского политикума. Во время общения с прессой Дональд Трамп прокомментировал недавние заявления Барака Обамы о том, что существуют инопланетяне.